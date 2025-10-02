۲۸ هزار تن گردو در کردستان برداشت می شود

به گزارش کرد پرس، زاهد حاجی میرزایی با اشاره به آغاز فصل برداشت گردو در کردستان، گفت: هم اکنون ۱۱ هزار هکتار از باغات استان زیر کشت درخت گردو قرار دارد که پیش بینی می شود ۲۸ هزار تن گردو از این باغات برداشت شود.

وی افزود: طی چند سال اخیر، طرح سرشاخه کاری به منظور افزایش عملکرد این محصول در استان اجرا شده که تنها در سال جاری ۵۰۰ هکتار از باغات تحت این عملیات قرار گرفته اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه اصلاح باغات سنتی و حرکت به سمت باغداری مکانیزه از برنامه های محوری جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: در این روش، تاج درختان قدیمی حذف و روی بازوی اصلی آنها پیوند جدید صورت می گیرد؛ فرآیندی که پس از سه سال، منجر به باردهی قابل توجه و افزایش دو برابری محصول می شود.

حاجی میرزایی اصلاح ساختار باغات و بهره گیری از دانش فنی روز را از عوامل کلیدی در افزایش تولید گردوی باکیفیت در کردستان دانست و ادامه داد: اجرای این طرح ها، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی باغداران، نقش مهمی در توسعه پایدار بخش باغبانی استان خواهد داشت.