به گزارش کردپرس، وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با تأکید بر اینکه تکمیل کریدور شرق به غرب و محور ریلی کرمانشاه – خسروی یکی از مهمترین پروژههای راهبردی کشور است، گفت: این دستاورد نه تنها به رونق اقتصادی کشور منجر میشود، بلکه موجب تقویت پیوندهای منطقهای و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد.
فرزانه صادق در ادامه با اشاره به اهمیت ویژه کریدور شرق به غرب، اظهار کرد: مقام معظم رهبری با نگاه داهیانه و آیندهنگرانه بر این پروژه ملی تأکید کردهاند و این کریدور، آسیای میانه را از طریق ایران به عراق و سایر کشورهای همسایه متصل میکند و تکمیل آن میتواند جایگاه ایران را در تجارت منطقهای و بینالمللی به شکل چشمگیری ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه تکمیل کریدورها از اولویتهای دولت است، خاطرنشان کرد: از چابهار – زاهدان گرفته تا رشت – آستارا و همین محور کرمانشاه – خسروی و اتصال آن به راه آهن بغداد، همه در دستور کار دولت قرار دارند لذا رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژهای بر تأمین منابع مالی این طرحها دارند و بنده نیز بهعنوان وزیر راه و شهرسازی پیگیر جدی تسریع در اجرای آنها هستم.
وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از تلاشهای استاندار کرمانشاه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکلات و جذب منابع مالی، گفت: با همکاری این عزیزان و حمایت دولت، تلاش خواهیم کرد موانع موجود برطرف شود و فاصله آغاز تا پایان ریلگذاری به حداقل برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقشآفرینی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در اجرای پروژههای زیربنایی کشور افزود: کارگران، مهندسان و همه همکارانی که در گرما و سرما و با وجود محدودیتهای مالی بهصورت شبانهروزی مشغول کار هستند، قهرمانان گمنام توسعه کشورند و دستاورد این تلاشها، سرافرازی مردم ایران خواهد بود.
صادق در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل کریدورهای ریلی و جادهای شرق به غرب و شمال به جنوب، حلقههای مفقوده ارتباطی ایران تکمیل خواهد شد و این دستاورد نه تنها به رونق اقتصادی کشور منجر میشود، بلکه موجب تقویت پیوندهای منطقهای و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد.
