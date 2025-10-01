خبرگزاری کردپرس _ قرار بود در بهمن‌ماه سال گذشته، تونل سیاطاهر به‌صورت نیمه‌تمام افتتاح شود؛ اقدامی شتاب‌زده که نه تنها مردم را از دسترسی به یک مسیر ایمن محروم می‌ساخت، بلکه می‌توانست سرنوشت یکی از پروژه‌های زیربنایی اورامانات را به نمایشی تبلیغاتی تقلیل دهد. اما در همان زمان، حاجی رستگار، نماینده مردم اورامانات، با قاطعیت در برابر این تصمیم ایستاد و نگذاشت این پروژه حیاتی به شکلی ناقص در اختیار مردم قرار گیرد. آن مخالفت مسئولانه، امروز به ثمر نشسته است.

تونل سیاطاهر فقط یک سازه مهندسی نیست، بلکه گره‌گشای یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ارتباطی منطقه به‌شمار می‌رود. سال‌ها گردنه‌های پرپیچ‌وخم این مسیر، جان مسافران را به مخاطره انداخته بود؛ پیچ‌هایی خطرناک که بارها شاهد حوادث ناگوار و داغدار شدن خانواده‌ها شدند. اکنون، با تکمیل و بهره‌برداری از این تونل، نه تنها مسیر کوتاه‌تر و سفر آسان‌تر می‌شود، بلکه یکی از پرحادثه‌ترین جاده‌های غرب کشور به مسیری ایمن و روان تبدیل خواهد شد.

افتتاح رسمی این پروژه در روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مهندس هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، و نماینده مردم اورامانات برگزار خواهد شد. آیینی که بیش از هر چیز، نشان‌دهنده پیگیری، مقاومت و پایبندی به حقوق مردم است؛ همان معنای حقیقی نمایندگی که فراتر از شعار، در عمل و نتیجه عینی برای جامعه متجلی می‌شود.

تونل سیاطاهر امروز، نماد آن است که ایستادگی در برابر تصمیم‌های نادرست می‌تواند راه را برای توسعه‌ای پایدار و آینده‌ای امن هموار سازد.