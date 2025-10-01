۲ هزار میلیارد تومان خرید با کالابرگ الکترونیکی در کردستان

به گزارش کرد پرس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اعلام این خبر، گفت: تاکنون ۵۱۷ هزار خانوار در استان، با انجام بیش از ۱.۸ میلیون تراکنش خرید، از مزایای کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده اند.

برهان صلواتی افزود: کالاهای مشمول در این طرح شامل طیف گسترده ای از اقلام ضروری و پرمصرف خانوار از جمله شیر، ماست پاستوریزه، پنیر، گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، برنج ایرانی، ماکارونی، روغن، خرما، میوه، سبزیجات و حبوبات است و این تنوع کالا باعث شده تا طرح با اقبال قابل توجهی در میان اقشار مختلف مواجه شود.

بر اساس اعلام وی، اعتبار ماهانه تخصیص یافته برای خانوارهای دهک های اول تا پنجم، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای دهک های ششم و هفتم، ۶۶۰ هزار تومان است.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، مرحله چهارم طرح کالابرگ که هم اکنون در استان در حال اجراست، بر دهک های اول تا سوم تمرکز دارد و در این مرحله، به ازای هر عضو خانوار در دهک های پایین تر، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم تا هفتم، ۳۵۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

صلواتی از اجرای طرح های مکمل در حوزه تغذیه خبر داد و ادامه داد: در طرح حمایت تغذیه ای از کودکان زیر پنج سال، به خانوارهای مشمول در دهک های اول تا پنجم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در دهک های ششم و هفتم ۶۶۰ هزار تومان اعتبار اختصاص یافته است و ۲ هزار و ۵۲۴ خانوار در استان کردستان تحت پوشش این طرح قرار دارند.

وی به طرح کالابرگ سبد مادران (یسنا) نیز اشاره کرد و گفت: این طرح ویژه مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال بوده و برای خانوارهایی اجرا می شود که تا پایان دی ماه ۱۴۰۳ در سامانه شبکه بهداشت کشور پرونده فعال مراقبت بارداری داشته باشند.