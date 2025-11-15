کالابرگ از آذرماه با شیوه جدید عرضه می شود

به گزارش کردپرس، احمد میدری روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی با ارایه گزارشی از اجرای طرح کالابرگ در سال های اخیر، موضوع کالابرگ الکترونیکی را از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: کالابرگ به شکل های مختلفی در تاریخ جمهوری اسلامی به مردم ارائه شده است؛ یک شیوه‌ آن را در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که دولت سبدی از کالا را تعریف می‌کرد، کوپن کالا را به مردم می‌داد و مردم به مراکز مشخصی مراجعه می‌کردند و کالای مورد نیاز را با قیمت‌های بسیار پایینی خریداری می‌کردند.

وی اظهار داشت: از سال ۹۳ موضوع کوپن کالا یا کالا برگ از وزارت صمت به وزارت کار انتقال پیدا کرد، چند نوبت در دولت آقای روحانی، وزارت تعاون این کار را انجام داد اما جامعه هدف بسیار محدود بود، در دولت شهید رئیسی شیوه طرح عوض شد و هدف این بود که ما بتوانیم قیمت را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه داریم و مابه التفاوت را دولت پرداخت کند این کار چند نوبت تجربه شد.

میدری ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۴ نوبت کالا برگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که شیوه متفاوتی نسبت به گذشته داشت و به مردم منابعی اختصاص می یافت که می توانستند با مراجعه به فروشگاهها کالاهای مورد نیاز خودشان را از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری کنند.

وزیر تعاون با بیان اینکه تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار داشت: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می شود.

میدری با بیان اینکه اعتبارات این طرح از ۱۵۰۰ همت به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر را دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند.

وی افزود: این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد.

احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان نیز در این نشست دغدغه وزارت رفاه را اجرای طرح کالابرگ برای رضایت‌مندی مردم دانست و گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۳ تجربیات متعددی در این زمینه داشته است و در دولت شهید رئیسی از سال ۱۴۰۲ روش‌هایی را اجرا کرده است. در مرحله اول، پیشنهاد جایگزینی یارانه نقدی با یارانه کالایی ارائه شد که حدود ۴۰۹ هزار خانوار از آن استقبال کردند.

وی افزود: در مرحله بعد، برای سه دهک اول درآمدی، یارانه مازاد ۸۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در صورت تبدیل یارانه نقدی به کالایی امکان دریافت اعتبار بیشتری داشتند و این باعث شد مشارکت خانوارها به حدود ۵۷۵ هزار خانوار رسید. سپس تعداد خانوارهای مشمول به پنج دهک، هفت دهک افزایش یافت و یارانه به ۱۲۰ هزار تومان رساندند که در این حالت بیشترین مشارکت به حدود یک میلیون خانوار رسید، در دولت وقت از این طرح عقب‌نشینی کرد و بعد طرح فجرانه را جایگزین آن کرد.

رستمی یادآور شد: طرح فجرانه شامل ۱۱ قلم کالای اساسی بود که قیمت آن زمان حدود ۷۷۰ هزار تومان بود و دولت ۲۲۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفت تا خانواده‌ها با ۵۵۰ هزار تومان آورده این سبد کالا را خریداری کنند. این طرح در سه مرحله اجرا شد و در مرحله اول ۱۷ میلیون خانوار مشارکت داشت، در مرحله دوم ۱۵ میلیون و در مرحله سوم ۱۲ میلیون خانوار کاهش پیدا کرد.

وی افزود: با جمع‌بندی این تجربیات، وزارت رفاه طرح جدیدی را ارائه داد که بیشتر مورد رضایت مردم باشد. این طرح از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و در آن اعتبار را به خانواده‌ها اختصاص دادیم؛ برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان، بدون نیاز به آورده خانوار.

رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان داد که رضایت مردم در این طرح افزایش یافته است، افزود: مشارکت از ۸۸ درصد در مرحله اول به ۹۶ درصد در مرحله دوم رسید و در مراحل سوم و چهارم، نزدیک به ۹۵ درصد مشارکت ثبت شد.

رستمی ادامه داد: در حال حاضر دغدغه مسئولان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری این است که با توجه به افزایش قیمت کالاها، اعتبار خانوارها به گونه‌ای تامین شود که قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. برای این منظور روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری روش نهایی را جمع بندی کنیم و به مردم اعلام کنیم.

پرداخت ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کودکان برای رفع سوء تغذیه

زهرا قیومی مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه نیز در این نشست گفت: از ابتدای آذرماه به ۲۶۰ هزار کودک ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سبد کالای رفع سوءتغذیه داده می شود و خانوارهایی که تحت برنامه های حمایتی وزارت رفاه هستند دو طرح حمایتی که در بستر کالبرگ الکترونیکی، علاوه بر مردم، خانوارهای حمایتی می تواند استفاده کنند.

وی با بیان اینکه برنامه رفع سوء تغذیه کودکان ۵ تا ۱۹ ماهه با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه در حال اجراست، گفت: کودکانی که متولد می شوند، کارت بهداشت دریافت کرده و نمودار رشد کودکان از نظر قد و توده بدنی از سوی خانه های بهداشت شهری و روستایی سنجیده می شوند.

قیومی با اعلام اینکه اطلاعات این خانوارها و کودکان به وزارت رفاه داده شده و کودکانی که خانوارهای آنها در دو گروه دهک های یک تا ۵ و دهک های ۶ و ۷ هستند تحت حمایت قرار می گیرند، افزود: این برنامه از سال ۱۴۰۲ شروع شد و ۱۳۶ هزار کودک در ۱۳۱ خانوار تحت حمایت وزارت رفاه درآمدند و ۱۶ قلم کالا به عنوان بسته حمایتی غذایی به آنها داده می شد.

مدیر کل دفتر امور حمایتی وزارت رفاه با بیان اینکه در آن زمان برای دهک های یک تا ۵ نفری یک میلیون تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۰۰ هزار تومان داده می شد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ هزار کودک در ۱۳۰ هزار خانواده تحت حمایت قرار گرفتند که به دهک های یک تا ۵ مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و دهک های ۶ و ۷ رقم ۶۶۰ هزار تومان به ازای هر کودک شارژ خرید اقلام غذایی رایگان داده شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز پوشش کودکان تحت حمایت، رشد ۱۰۰ درصدی داشت و هم مبلغی که برای رفع سوء تغذیه پرداخت می شود ۲۰ درصد افزایش داشت و به هر کودک یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخصیص داده شد.

قیومی ادامه داد: خانوارهای شناسایی شده از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه معرفی شده اند و از ابتدای آذر ماه کودکان تحت حمایت قرار می گیرند و خانوارها می توانند به فروشگاه های تحت قرارداد کالابرگ الکترونیک مراجعه و خرید کنند.

وی خاطر نشان کرد: طرح یَسنا که برای کودکان شیرخوار و مادران باردار است از آذر ماه آغاز شده و مادران می توانند از این طرح استفاده کنند.