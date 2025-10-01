توافق جانمایی دروازه مرزی کوزه رش سلماس بین ایران و ترکیه

به گزارش کردپرس، از راهداری؛ ارسلان شکری، در حاشیه بازدید از محل پیشنهادی خط مرزی کوزهرش سلماس که با حضور مسئولان شهرستان سلماس و هیئت فنی کشور ترکیه انجام شد، افزود: مطالعات اجرایی پایانه مرزی کوزهرش در مراحل پایانی قرار دارد و تنها جانمایی آن باقی مانده بود که امروز برای حل این موضوع نیز تصمیمگیری انجام و توافقاتی حاصل شد.
او اضافه کرد: در این بازدید، برنامهریزی و توافق شد که ساختوسازها در دو طرف مرز با یک دروازه مشترک و یکسان انجام شود تا بتوان زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری را در جهت رسیدن به هدف اصلی، یعنی انجام مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه از طریق مرزهای مشترک دو کشور، فراهم کرد.
شکری با اشاره به اینکه فاصله شهرستان سلماس تا پایانه مرزی کوزهرش ۴۰ کیلومتر است، اظهار کرد: اقدامات نگهداری و شانهسازی جادههای این مرز توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان انجام شده و قرارداد روکش آسفالت این محور نیز منعقد شده و بزودی اجرا خواهد شد تا مسیر برای تردد کاربران امن و ایمن باشد.
او ادامه داد: با آغاز فعالیت این پایانه مرزی، کارهای ارتقای زیرساختهای دیگر نیز پیگیری و اجرا خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی اظهار کرد: امیدواریم با راهاندازی پایانه مرزی کوزهرش، ارتباط و تعاملات مرزی بین ایران و ترکیه افزایش یابد و فرصتهای جدید تجاری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد شود.
شکری با تأکید بر نقش ویژه استاندار آذربایجان غربی در توسعه مراودات بینالمللی و افزایش سرانه درآمدی مردم از رهگذر بهرهگیری از ظرفیت پایانههای مرزی استان گفت: دیپلماسی فعال استاندار باعث شده طرف ترک نیز با جدیت بیشتری به روند فعالسازی مرز کوزهرش بپردازد و این رویکرد نویدبخش آغاز دور تازهای از همکاریهای مرزی میان دو کشور است.
