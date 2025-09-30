افزایش نگران کننده موارد حیوان گزیدگی در کردستان

به گزارش کرد پرس، جهانبخش یوسفی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: آمار حیوان گزیدگی در کردستان از ۲ هزار و ۵۹۳ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۳ هزار و ۹۱۱ مورد در سال گذشته رسیده که این روند افزایشی نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه ۷۲ درصد موارد مربوط به سگ گزیدگی است، افزود: مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات درمانی به مصدومان هستند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان کردستان با تأکید بر خطرات متعدد ناشی از سگ های ولگرد، اظهار کرد: این حیوانات علاوه بر انتقال بیماری مرگبار هاری، می توانند عامل بیماری های دیگری مانند کیست هیداتیک نیز باشند.

یوسفی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد ۷۴ درصد مصدومان مردان و ۲۰ درصد آنان دانش آموزان هستند؛ آماری که ضرورت اجرای آموزش های عمومی و آگاهی بخشی اجتماعی را بیش از پیش برجسته می کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی کردستان با ۱۰ مرکز تخصصی فعال در خط مقدم مبارزه با بیماری هاری قرار دارد، یادآور شد: هاری یک بیماری ویروسی صددرصد کشنده است که از طریق گزش، خراش یا حتی لیسیدن حیوان آلوده به انسان منتقل می شود.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان کردستان بیان کرد: تنها اقدام درمانی به موقع پس از حیوان گزیدگی می تواند از مرگ فرد جلوگیری کند و در این زمینه اطلاع رسانی، مراجعه سریع و اقدامات فوری درمانی نقش حیاتی دارد.