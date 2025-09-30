مسئله کُرد تنها با خلع سلاح PKK حل نمی شود؛ کمیسیون باید با عبدالله اوجالان دیدار کند

به گزارش کردپرس، گلستان قلیچ کوچیگیت، معاون فراکسیون دم پارتی در پارلمان ترکیه، در سخنانی تأکید کرد که کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» باید هرچه سریع‌تر با عبدالله اوجالان دیدار کند و رئیس مجلس، نعمان قورتولموش، نیز در این زمینه مسئولیت دارد. او هشدار داد که حل مسئله کُرد تنها با خلع سلاح پایان نمی‌یابد، بلکه نیازمند اصلاحات حقوقی و به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی است.

انجمن همیاری، توسعه و فرهنگ شهرستان‌های «کیگی-قاراقوچان-آداخلی-یایلادره-یدی سو» (KAYY-DER) گردهمایی مردمی را در یکی از تالارهای گردهمایی در منطقه عمرانیه استانبول برگزار کرد. در این نشست، گلستان قلیچ کوچیگیت، نماینده دم پارتی در مجلس، به همراه عمر فاروق هولاکو، نماینده دیگر دم پارتی از حوزه چولیک، و جمعی از فعالان مدنی و شهروندان شرکت داشتند.

شرکت‌کنندگان در سخنان خود خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان کُردی به عنوان زبان رسمی و آموزشی شدند. هینو روناک، رئیس مشترک انجمن تحقیقات کُردی، تأکید کرد که «کُردی باید از مهدکودک تا دانشگاه به عنوان زبان آموزشی تدریس شود و نام‌های تغییر یافته‌ی شهرها و روستاها باید به صورت کُردی پذیرفته شوند».

در ادامه، گلستان قلیچ با اشاره به یک‌سالگی «فرایند صلح و جامعه دموکراتیک» گفت: «فراخوان‌های آقای اوجالان نشان داد که او مسیر جدیدی گشوده است. اکنون وظیفه ما گسترش این مسیر است. مسئله کُرد صد ساله است و تنها با خلع سلاح حل نمی‌شود. این مسئله زمانی حل خواهد شد که ترکیه دموکراتیزه شود، حقوق زنان و علویان به رسمیت شناخته شود و زبان کُردی در عرصه عمومی و آموزشی پذیرفته شود».

او با انتقاد از اینکه کمیسیون هنوز اصلاحات حقوقی لازم را تدوین نکرده، افزود: «کسانی که سلاح را کنار گذاشتند، به دلیل نبود چارچوب قانونی نتوانستند به کشور بازگردند. کمیسیون باید قوانین گذار را تهیه کند، برای زندانیان و تبعیدیان راهکار قانونی بیابد، قوانین مرتبط با مبارزه با تروریسم و آیین دادرسی کیفری را اصلاح کند. کمیسیون موظف است با آقای اوجالان دیدار کند و نعمان کورتولموش رئیس مجلس، نیز در این زمینه مسئولیت دارد».

گلستان قلیچ همچنین به فشارهای اخیر علیه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) اشاره کرد و گفت: «این عملیات‌ها تلاش برای تخریب روند صلح است. ما در کنار CHP علیه بی‌عدالتی ایستاده‌ایم و در عین حال باید تا آخرین لحظه برای آزادی فیزیکی آقای اوجالان و تحقق حق امید مبارزه کنیم».