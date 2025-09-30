مشاور در امور نسل z در دولت پزشکیان منصوب شد

به گزارش کرد پرس، امیررضا احمدی مشاور امور نسل z ریاست جمهوری در اولین مصاحبه خود نسل z را قهرمانان ایران خواند و گفت: در قامت یک دوست و یک رفیق صمیمی مثل کوه در ریاست جمهوری ایران پشتیبان جوانان نسل z خواهم بود و اتحاد مقدسی را در این نسل برای ساختن فردای ایران ایجاد خواهیم کرد و با هم اتفاقات بهتری را قم می‌زنیم.

احمدی در ادامه افزود: به یاری خدا در اولین سفرم به مناطق محروم و مظلوم کشور از جمله به کردستان خواهم رفت و پای درد دل جوانان نسل زِد کردستان خواهم نشست و بعد به سایر مناطق محروم و مرزی کشورم و بعد به جای جای ایران می روم و با جوانان نسل z برای آبادانی ایران گفت و گو می کنم و در خدمتگزاری به آنان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهم کرد.