به گزارش کردپرس، مِرال دانیش بشتاش، سخنگوی کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK) و نماینده دم پارتی در مجلس ترکیه، در مصاحبه ای تأکید کرد که کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» باید پیش از آغاز دور جدید فعالیت پارلمان، با عبدالله اوجالان دیدار کند. او هشدار داد که به تأخیر انداختن این دیدار یا نادیده گرفتن نقش اوجالان در روند جدید مذاکرات صلح، می تواند روند حل مسئله کُرد را بی‌اعتبار کند.

کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس ترکیه که با هدف بررسی راه‌های حل مسئله کُرد تشکیل شده، دوازدهمین نشست خود را برگزار کرد. این کمیسیون تاکنون با قربانیان درگیری‌ها، نهادهای مدنی، دانشگاهیان و گروه‌های اجتماعی مختلف دیدار داشته، اما هنوز دیداری با عبدالله اوجالان، آغازگر و بازیگر اصلی این روند، انجام نداده است.

مِرال دانیش بشتاش، نماینده دم پارتی و سخنگوی کنگره دموکراتیک خلق‌ها (اتاق فکر احزاب کردی)، در مصاحبه با عمر آکین خبرنگار مزوپوتامیا، خود از روند کار کمیسیون، خواستار ورود به مرحله دوم کار یعنی ایجاد بستر حقوقی شد. او گفت: «جامعه انتظار دارد ما گام‌های مشخصی برداریم. باید چارچوب قانونی فراهم شود؛ قوانینی که مسیر بازگشت افرادی را که سلاح زمین گذاشته‌اند، حضور آنان در عرصه سیاسی و آزادی‌هایشان را تضمین کند.»

او بر ضرورت تدوین «قوانین دوره گذار» تأکید کرد و افزود: «مسائل کلیدی همچون وضعیت مدیریت‌های محلی و پایان دادن به انتصاب قیم‌ها، تضمین استفاده از زبان مادری در عرصه عمومی، و بازنگری در قوانین محدودکننده‌ای چون قانون مبارزه با ترور و قوانین مربوط به اجرای احکام باید در دستور کار کمیسیون باشد. در غیر این صورت، تشکیل چنین کمیسیونی در تاریخ ترکیه بی‌ثمر خواهد ماند.»

بشتاش با انتقاد از اینکه هنوز هیچ هیأتی از کمیسیون به جزیره امرالی اعزام نشده است، تصریح کرد: «همه را شنیدیم، از نمایندگان نیروهای روستایی تا نهادهای حقوقی و دانشگاهیان. اما با کسی که این روند را آغاز کرد و سازمانش را منحل اعلام کرد، هنوز گفت‌وگویی صورت نگرفته است. بعد از مراسم رسمی سوزاندن سلاح‌ها در ۱۱ جولای، ادامه این تعلل هیچ توجیهی ندارد. پیش از آغاز به کار مجلس در اول اکتبر، باید دیدار با اوجالان انجام شود.»

او تأکید کرد: «اگر کمیسیون به امرالی نمی‌رود، خود اوجالان باید امکان حضور در برابر کمیسیون را داشته باشد. نادیده گرفتن بازیگری که مهم‌ترین گام‌ها را برای حل یک مسئله تاریخی برداشته، به معنای تضعیف روند صلح است.»

بشتاش در ادامه انتقاد کرد که به‌اصطلاح «حساسیت‌ها» بهانه‌ای برای تأخیر در دیدار با اوجالان شده است: «وقتی از حساسیت‌ها سخن گفته می‌شود، معمولاً نگاه به افکار عمومی در غرب ترکیه است. اما حساسیت‌های میلیون‌ها کُرد چه می‌شود؟ مطالبات و رنج‌هایی که سال‌ها برای این مسئله پرداخت شده، کجای این معادله قرار دارد؟»

او در پایان بار دیگر به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون تأکید کرد: «دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای وجود ندارد. باید عبدالله اوجالان، به‌عنوان بازیگر اصلی این روند، هرچه سریع‌تر شنیده شود.»