٣ روستا به محدوده شهری ارومیه الحاق می شوند

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ٣روستای بزوج، جانسلو و ریحان‌آباد به محدوده شهری ارومیه ملحق خواهند شد.

او افزود: با اجرای این مصوبه، ساکنان این روستاها از این پس از تمامی مزایای خدمات شهری همچون آسفالت، حمل‌ونقل عمومی، روشنایی، جمع‌آوری پسماند و سایر امکانات شهری بهره‌مند خواهند شد.

نماینده مجلس تاکید کرد: این اقدام در راستای توسعه متوازن، ارتقای سطح خدمات‌رسانی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان صورت گرفته و گامی مهم در مسیر عدالت در ارائه خدمات شهری به شمار می‌رود.

به گفته جهانگیری؛ روستای بادکی هم به همین مناسبت انتخاب شده بود اما با مخالفت شورای روستایی این مسئله در خصوص روستای چهارم منتفی شده است.