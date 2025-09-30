رحیم بایزیدی در گفت و گو با خبرنگار کردپرس افزود: ٣ فیلم کوتاه داستانی از فیلمسازان جوان و خوش‌آتیه مهابادی، در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه عراق به رقابت می‌پردازند.

او ادامه داد: این حضور پررنگ، نشان از پویایی و خلاقیت سینماگران جوان مهاباد دارد و نویدبخش آینده‌ای روشن برای هنر هفتم در این منطقه است.

بایزیدی اضافه کرد: فیلم‌های راه‌یافته به این جشنواره معتبر، عبارتند از: "گلُور" به کارگردانی زادمهر لاوی، "لیمو از همه چیز خبر داشت" به کارگردانی ادریس محمودیان، "پیچان" به کارگردانی آگری سلطانی.

مدیر انجمن سینما جوان مهاباد گفت: این آثار با روایت داستان‌های جذاب و نگاهی نو به مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی، در این جشنواره به رقابت با دیگر فیلم‌های برجسته می‌پردازند.

او تاکید کرد: حضور این فیلم‌ها در جشنواره بین‌المللی سلیمانیه، فرصتی مغتنم برای معرفی هنر سینمای مهاباد به مخاطبان بین‌المللی و تبادل تجربیات با فیلمسازان دیگر کشورها است.



