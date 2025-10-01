اثر فیلمساز مهابادی جز ۲۴ منتخب جوایز ایسفا شد

رحیم بایزیدی به کردپرس افزود: فیلم کوتاه داستانی "لیمو از همه چیز خبر داشت" به نویسندگی و کارگردانی ادریس محمودیان، که محصول انجمن سینمای جوانان مهاباد است، با موفقیت در مراحل داوری، به جمع ۲۴ فیلم منتخب نهایی پانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا راه یافت.

او ادامه داد: فرآیند انتخاب فیلم‌های نهایی این دوره از جوایز ایسفا، طی دو مرحله و با مشارکت گسترده داوران صورت گرفته است. در مرحله اول، با همکاری ۱۰۶ داور از اعضای آکادمی ایسفا، ۳۶۰ فیلم دریافتی بازبینی و ۱۲۰ اثر به مرحله دوم راه یافتند.

بایزیدی افزود: مرحله دوم داوری که در ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۴ با حضور ۱۳۸ داور انجام شد، در نهایت منجر به معرفی ۲۴ فیلم منتخب نهایی گردید که فیلم "لیمو از همه چیز خبر داشت" نیز در این جمع قرار دارد.

به گفته رییس سینما جوان مهاباد؛ پانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا، به دبیری هادی معنوی‌پور، در حال برگزاری است و انتظار می‌رود مراسم پایانی، شاهد معرفی برگزیدگان این دوره و تجلیل از آثار برجسته سینمای کوتاه ایران باشد.



