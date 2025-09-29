پیشنهاد اعتبار ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای کردستان در سفر آتی رئیس جمهور

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در گزارشی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده، نوشته است: «پس از ۴۵ روز کار فشرده و جلسات مستمر میان دستگاه های اجرایی استان، وزارتخانه های مرتبط، نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی سفر دکتر پرشکیان به استان کردستان نهایی شد».

به گفته او، این اعتبارات در صورت تخصیص به موقع و کامل، می تواند زمینه بهره برداری از بسیاری از پروژه های کلان استان در حوزه های آب، راه، جاده، فرهنگ، گردشگری، صنعت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تأکید کرد که اجرای این طرح ها می تواند نقشی مؤثر در توسعه زیرساخت های حیاتی استان و ارتقای سطح خدمات عمومی برای مردم ایفا کند.