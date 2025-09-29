۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

پیشنهاد اعتبار ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای کردستان در سفر آتی رئیس جمهور

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از پیشنهاد اعتبار ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای طرح های پیشنهادی عمرانی این استان در آستانه سفر رئیس جمهوری به کردستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در گزارشی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده، نوشته است: «پس از ۴۵ روز کار فشرده و جلسات مستمر میان دستگاه های اجرایی استان، وزارتخانه های مرتبط، نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی سفر دکتر پرشکیان به استان کردستان نهایی شد».

به گفته او، این اعتبارات در صورت تخصیص به موقع و کامل، می تواند زمینه بهره برداری از بسیاری از پروژه های کلان استان در حوزه های آب، راه، جاده، فرهنگ، گردشگری، صنعت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تأکید کرد که اجرای این طرح ها می تواند نقشی مؤثر در توسعه زیرساخت های حیاتی استان و ارتقای سطح خدمات عمومی برای مردم ایفا کند.

