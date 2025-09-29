مقتدی صدر: جریان صدر در انتخابات شرکت نخواهد کرد

به گزارش کردپرس، مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق با پیشبینی تشدید تنشها در عراق اعلام کرد جریان صدر در انتخابات پارلمانی امسال شرکت نخواهد کرد.
به نوشته الحدث، مقتدی صدر درباره تنشآفرینی قابل پیشبینی «شیفتگان قدرت» پیش از فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق هشدار داد.
وی با اشاره به وجود سلاح خارج از کنترل دولت در عراق گفت، سلاح برخی عشایر و شبهنظامیان و مقرهای آنان، سودی برای کشور ندارد.
صدر با پیشبینی تنشآفرینی قبل از انتخابات، هشدار داد: اگر شما به دنبال تنشآفرینی باشید، ما در صحنه حاضریم؛ تهدیدات شما ما را نمیترساند و تیرهای شما به ما آسیب نمیرساند.
پیش از این، گزارشهایی غیررسمی درباره تلاش برخی طرفهای عراقی برای ترور مقتدی صدر با استفاده از پهپاد در زمان حضور او بر مزار پدرش منتشر شده بود.
