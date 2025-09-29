درخشش «بال های آوازخوان» در بوسان؛ صدای کردستان بر پرده سینمای آسیا

به گزارش کرد پرس، این فیلم که تنها نماینده برگزیده ایران در بخش اصلی جشنواره بود، به زودی در جشنواره های زوریخ و لندن نیز به نمایش گذاشته خواهد شد و مسیر جهانی خود را ادامه می دهد.

«بال های آوازخوان» نخستین تجربه کارگردانی خالدی در حوزه مستند بلند است؛ اثری که با روایت درهم تنیده سه زوج، مفهوم مهاجرت را از زاویه ای انسانی و بی قضاوت به تصویر می کشد. مرکز روایت بر زنی سالخورده در روستای دره تفی از توابع مریوان متمرکز است؛ زنی که هم زمان از همسر صدساله اش و لک لکی زخمی مراقبت می کند، در حالی که دخترش خود را برای سفر به اروپا و پیوستن به همسرش آماده می سازد.

این مستند با دوری از کلیشه های رایج درباره زندگی روستایی، تصویری تازه و همدلانه از همزیستی انسان ها و پرندگان و نیز چالش های مهاجرت ارائه می دهد. پژوهش، تولید و پس تولید فیلم طی چهار سال انجام شده و حاصل همکاری مشترک ایران، گرجستان و بلژیک است.

تهیه کنندگی این پروژه بر عهده اینا تدژوا، زینا برویان و سرگل مرادی بوده است؛ با این موفقیت، «بال های آوازخوان» نه تنها صدای متفاوتی از کردستان را به گوش جهان رساند، بلکه امیدها را برای حضور پررنگ تر مستندهای ایرانی در جشنواره های معتبر بین المللی زنده کرد.