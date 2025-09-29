به گزارش کردپرس،بر اساس چند گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، یک پهپاد نیروهای دموکراتیک سوریه دو پایگاه نظامی گروههای «ارتش ملی» نزدیک به ترکیه را در روستای قشله هدف قرار داد که منجر به تخریب کامل این مواضع شد. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.
همزمان، بیش از ده گلوله توپخانهای اطراف سد تشرین را هدف قرار داد. این تبادل آتش سنگین میان قسد و گروههای تحت حمایت ترکیه، خطر گسترش درگیریها را افزایش داده است.
استقرار نیروهای زرهی در خط مقدم
دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داد که دستور اعزام یگانهای مجهز به خودروهای زرهی، تانک و توپخانه سنگین به محور دیر حافر صادر شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از عملیات احتمالی قسد صورت میگیرد. بنا بر اطلاعات به دست آمده، قسد در کارخانه شکر منطقه، سامانههای پهپاد انتحاری، راکتانداز و توپخانه دوربرد مستقر کرده است.
فشار بر غیرنظامیان در جادههای اصلی
در تحولی دیگر، منابع موثق دیدهبان اعلام کردند که اعضای دو گروه الحمزات و الامشات وابسته به «ارتش ملی»، در ایستهای بازرسی جاده اثریا – خناصر مبالغی تا سقف 100 دلار از خودروهای عبوری اخذ میکنند. این باجگیری شامل خودروهای شخصی، اتوبوسها و کامیونها شده و مشکلات جدی برای غیرنظامیان ایجاد کرده است.
همچنین جاده میان حلب و رقه و مسیرهای منتهی به شهر دیر حافر مسدود شده است. این وضعیت، رفتوآمد و هزینه سفر در مناطق تحت کنترل «دولت موقت» و شمال شرق سوریه را به شدت افزایش داده است، در حالی که دمشق هیچ اقدامی برای پایان دادن به این تخلفات انجام نداده است.
حضور نظامی ترکیه
همزمان با این تحولات، ورود کاروانهای نظامی و کامیونهای ترکیه به فرودگاه نظامی کویرس در حومه حلب گزارش شده است. تدابیر امنیتی و استقرار ایستهای بازرسی جدید، ترافیک و توقف در ورودیهای اصلی این منطقه را تشدید کرده است.
بر اساس اظهارات یکی از فرماندهان ارشد ارتش سوریه تحت حاکمیت احمد الشرع در مصاحبه با رویترز، نیروهای نزدیک به ترکیه به طور کامل از احمد شرع تبعیت نخواهند کرد و او نمی تواند آنها را اخراج کند. بنابراین، آنها ممکن است همراه با ترکیه حمله ای خودسرانه و فراگیر علیه نیروهای کرد سوریه و مناطق تحت کنترل کردها انجام دهند. همچنین ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی از جمله شبکه ایکس منتشر شده که نشان می دهد نیروهای شورشی سابق و وابسته به ترکیه در سوریه، که اکنون به وزارت دفاع سوریه پیوسته اند، خود را برای حمله ای گسترده به کردها آماده می کنند.
