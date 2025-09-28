حقوق کارمندان اقلیم کردستان با درآمدهای نفتی تأمین خواهد شد

به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، نایبرئیس پارلمان عراق اعلام کرد: «یکی از جنبههای مثبت این توافق آن است که نفت اقلیم کردستان بار دیگر وارد بازارهای جهانی شده و به بخشی از معادله نفت جهانی بدل شده است.»
او افزود: «این توافق نتیجه دهها نشست و گفتوگوی دولت اقلیم کردستان است. تمام جزئیات مربوط به استخراج، صادرات و عرضه نفت با دقت نوشته شده و حاصل تلاشهای جدی دولت اقلیم کردستان است.»
شاخوان عبدالله تصریح کرد: «دولت اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق کارمندان خود انعطاف زیادی نشان داد. خوشبختانه امروز صادرات نفت ازسر گرفته شد. متأسفانه در ماههای گذشته فشار زیادی بر کارمندان اقلیم وارد شد زیرا این روند به موضوع حقوق آنان گره خورده بود.»
وی اعلام کرد: «تصمیم برای پرداخت حقوق ماه ژوئیه کارمندان اقلیم گرفته شده و پس از آن حقوق ماه آگوست نیز پرداخت خواهد شد.»
نایبرئیس پارلمان عراق ابراز امیدواری کرد این توافق باعث شود کارمندان اقلیم کردستان هرچه سریعتر حقوق خود را دریافت کنند و افزود: «پایبندی به توافقها متقابل است. اگر دولت اقلیم از ابتدا به تعهداتش عمل نمیکرد، توافقی شکل نمیگرفت. اکنون پایبندی بر عهده دولت فدرال است تا با فروش نفت توسط سومو، درآمدها به بخشی از بودجه فدرال تبدیل شده و حقوق کارمندان اقلیم پرداخت شود.»
روز ۲۵ سپتامبر، دولتهای عراق و اقلیم کردستان توافق ازسرگیری صادرات نفت اقلیم را اعلام کردند و صبح شنبه ۲۷ سپتامبر این روند آغاز شد. این تحول پس از آن صورت گرفت که از مارس ۲۰۲۳ و در پی حکم دادگاه داوری پاریس، صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه متوقف شده بود.
