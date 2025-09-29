به گزارش کردپرس، رسانه خبری روداو متن کامل توافق سه‌جانبه میان دولت اقلیم کردستان، دولت عراق و شرکت‌های نفتی که شامل ۲۰ بند است را منتشر کرده است.

متن توافق به شرح زیر است:

۱- وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان روزانه دست‌کم ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام برای صادرات در اختیار شرکت سومو قرار می‌دهد و علاوه بر آن ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی اختصاص داده می‌شود.

۲- وزارت منابع طبیعی نفت را از طریق خط لوله‌ای که توسط شرکت خط لوله نفت کردستان اداره می‌شود، به ایستگاه پیشابور منتقل می‌کند. دولت اقلیم کردستان توافقات مستقل قبلی خود برای بارگیری با شرکت‌های بین‌المللی نفتی را لغو کرده است.

۳- سومو مالکیت نفت را از ایستگاه پیشابور تا بندر جیهان بر عهده می‌گیرد و تمامی هزینه‌های انتقال، ذخیره‌سازی و بارگیری را متقبل می‌شود. سومو موظف نیست نفتی را تحویل بگیرد که کیفیت آن مطابق با استانداردها نباشد.

۴- حجم نهایی نفت پس از بارگیری در کشتی‌ها تعیین می‌شود. سومو باید ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه، گزارشی از مجموع حجم تحویل‌گرفته‌شده به تمامی طرف‌ها ارائه دهد.

۵- سومو نفت خام تحویلی از سوی دولت اقلیم را دوباره در بندر جیهان به خریداران تعیین‌شده توسط دولت اقلیم و شرکت‌های بین‌المللی نفتی تحویل می‌دهد.

۶- وزارت منابع طبیعی اقلیم ظرف ۱۰ روز پس از دریافت گزارش سومو، گزارشی نهایی برای وزارت دارایی فدرال و سومو ارسال می‌کند که شامل جزئیات مربوط به سهم هر یک از پیمانکاران میادین نفتی است.

۷- در صورت بروز هرگونه اختلاف میان شرکت‌های نفتی بین‌المللی و وزارت منابع طبیعی درباره گزارش نهایی، این اختلاف باید مستقیماً میان آنها حل شود و تأثیری بر پرداخت‌های سومو طبق توافق نخواهد داشت.

۸- یک ماه پس از رسیدن نفت به بندر جیهان، سومو باید بشکه‌های نفت فروخته‌شده را تأمین و به خریداران تحویل دهد.

۹- وزارت منابع طبیعی موظف است ۲۵ روز پیش از آغاز هر ماه که قرار است نفت به جیهان تحویل داده شود، پیش‌بینی حجم نفت تحویلی را ارائه دهد تا توسط فروشندگان بارگیری شود.

۱۰- فرمول محاسبه نفتی که به عنوان جبران خسارت به شرکت‌ها داده می‌شود:

تعداد بشکه‌های تحویلی به شرکت‌ها = تعداد بشکه‌های تحویلی در ماه گذشته در بندر جیهان × ۱۶ دلار برای هر بشکه ÷ قیمت صادراتی همان زمان (بر اساس شاخص قیمت نفت کرکوک از سوی مؤسسه پلاتس).

۱۱- اگر حجم نفت بیش‌تر یا کم‌تر از مقدار توافق‌شده باشد یا قیمت‌ها تغییر کنند، این اختلاف در ماه‌های بعدی تسویه خواهد شد.

۱۲- بازپرداخت وزارت منابع طبیعی/شرکت‌های بین‌المللی نفتی تنها بر اساس «بشکه‌های موقت فروشندگان» انجام می‌شود تا زمانی که حسابرسی نهایی توسط وود مک‌کنزی تکمیل گردد.

۱۳- سومو باید بلافاصله پس از انتشار گزارش وود مک‌کنزی، مبلغ ۱۶ دلار برای هر بشکه را به صورت موقت میان پیمانکاران توزیع کند، به گونه‌ای که منجر به پرداخت اضافه یا کسر نشود.

۱۴- پرداخت‌های اضافی باید ظرف سه ماه پس از گزارش نهایی، به صورت نفت خام از سوی سومو صورت گیرد. مکانیزم کسر و اضافه توسط وود مک‌کنزی تعیین خواهد شد و همه طرف‌ها به آن پایبند خواهند بود.

۱۵- وزارت منابع طبیعی و شرکت‌های نفتی بین‌المللی متعهد می‌شوند که در اجرای این روند با شرکت وود مک‌کنزی همکاری کامل داشته باشند.

۱۶- این توافق بر اساس قوانین عراق معتبر است. هرگونه اختلاف باید به صورت دوستانه میان طرف‌ها حل‌وفصل شود.

۱۷- در صورت عدم حل اختلاف ظرف دو ماه، طرف‌ها می‌توانند موضوع را به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع دهند.

۱۸- هیچ طرفی حق ادعای حاکمیت یا اقدامات یکجانبه قانونی ندارد. همه طرف‌ها از توسل به محدودیت‌های قانونی یا حکم دادگاه صرف‌نظر می‌کنند و به احکام داوری پایبند خواهند بود.

۱۹- این توافق به مدت ۳۰ روز از تاریخ امضا معتبر است و به طور خودکار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تمدید می‌شود. طرف‌ها می‌توانند درباره تمدید بیشتر یا خاتمه زودهنگام به توافق برسند.

۲۰- خاتمه یا انقضای این توافق تأثیری بر حقوق و تعهدات هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهد داشت. وظایف سومو پس از پایان توافق نیز ادامه خواهد یافت تا تمامی پرداخت‌های مالی لازم انجام شود.