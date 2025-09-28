کورتەی هەواڵەکانی۶ی ڕەزبەری ۱۴۰۴ی هەتاوی

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا:

لە ڕێککەوتنی کردنەوەی بۆری نەوتی عێراق-تورکیا هاوکار بووین

تامی بروس، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ڕاگەیێندراوێکدا ڕایگەیاند لە رێککەوتنی کردنەوەی بۆری نەوتی عێراق-تورکیا، کە بووەتە هۆی دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی خاو لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە، وڵاتەکەی بەشدار بووە.جەختیشی کردووە: لە پەیوەندی بەردەوامدان لەگەڵ حکوومەتی عێراق و پابەندبوونی خۆیان بە سەرجەم هاوبەشەکانی لە وڵاتەکە دووپات کردووەتەوە.

مەسروور بارزانی:

هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ هەموو خەڵکی عێراق

دوای دەستپێکردنەوەی هەناردەی کردنی نەوتی هەرێمی کوردستان مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکووومەتی هەرێمی کوردستان لە گوتارێکدا لە کۆنفرانسی ئەکادیمیی ساڵیادی "نیقییە"، ڕایگەیاند: دوای وەستانێکی دوو تا سێ ساڵە، هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بازاڕەکانی دەرەوە دەستیپێکردووەتەوە و جەختی کردەوە "ئەم ڕێککەوتنە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ هەموو خەڵکی عێراق، بەتایبەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان".

دەوڵەت باخچەلی:

هەسەدە هان دەدرێت بەشداری لە "پڕۆسەی تورکیا بێ تیرۆر" نەکات

دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی پارتی نەتەوەپەرستی تورکیا (مەهەپە) ڕایگەیاند، ئیسرائیل لەگەڵ ئەمریکا و وڵاتانی ڕۆژئاوا هانی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەدەن، بۆ ئەوەی بەشداری پرۆسەی "تورکیا بێ‌ تیرۆر" نەکات.

ناوبراو ڕاشیگەیاندووە: ئیسرائیل جۆرەها تاکتیک بەکاردەهێنێت بۆ تێکدانی سەقامگیری ناوچەی کەنارەکانی سووریا لەسەر دەریای ناوەڕاست و هێڵی دەرعا - سوەیدا لە باشوور و ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا.