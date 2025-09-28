پیشنهاد پست وزارت دفاع سوریه به مظلوم کوبانی

به گزارش کردپرس، الهام احمد، رئیس مشترک اداره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در گفت‌وگویی با نشریه‌ بین‌المللی مجله، درباره آینده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و روند ادغام آن‌ها در ساختار نظامی و سیاسی سوریه توضیحاتی ارائه داد.

الهام احمد در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز قسد و حفظ آن به‌عنوان یک لشکر مستقل و مجزا از ارتش، تأکید کرد که این موضوع در چارچوب مذاکرات مطرح است. او افزود:

«طبق اعلامیه قانون اساسی، ارتش از لشکرهایی تشکیل می‌شود و بنابراین می‌توان لشکرهایی داشت که در آن قسد حضور داشته باشد. قطعاً یگان‌ها و کمیته‌های مشترکی نیز تشکیل خواهد شد. از آنجا که هنوز در مرحله انتقالی هستیم، روند ادغام باید تدریجی باشد و نه شتاب زده».

او همچنین در مورد پیشنهادهای مطرح‌شده در جریان مذاکرات با دولت سوریه از جمله پیشنهاد برخی کشورها به کردها برای تصدی مناسب دولتی از جمله پست وزارت دفاع یا ریاست ستاد ارتش سوریه به مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه گفت:

«چنین پیشنهادهایی وجود داشت و طبیعی است که کشورها نیز چنین تصوری داشته باشند. اما برای ما مهم‌تر از پست‌های فردی، حفظ وجهه منطقه تحت کنترل ما و مشارکت در اداره دمشق است؛ مشارکتی که بازتابی از تنوع فرهنگی سوریه باشد.»

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال واگذاری پست‌هایی همچون رئیس ستاد کل یا وزیر دفاع به فرماندهان قسد، احمد تصریح کرد:

«بله، فردی از قسد می‌تواند این سمت‌ها را بر عهده بگیرد. ما نسبت به این موضوع مشکلی نداریم و درباره آن با طرف مقابل گفت‌وگو کرده‌ایم. اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. ابتدا باید در زمینه نظام اداری و نظامی و نحوه ادغام نیروها به تفاهم برسیم و سپس موضوع مشارکت در نهادها مطرح شود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات میان مدیریت خودگردان و دولت دمشق همچنان در مرحله حساسی قرار دارد و مسأله ادغام نظامی و سیاسی قسد یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف به شمار می‌رود.