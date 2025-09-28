تحرکات نظامی آمریکا و ترکیه در شمال و شرق سوریه

به گزارش کردپرس و بر اساس چند گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، پایگاه خربالجیر در حومه رمیلان، استان الحسکه، طی ساعات گذشته شاهد نشست و برخاستهای متعدد بالگردهای ائتلاف بینالمللی بوده است. همچنین یک هواپیمای باری آمریکایی حامل نیرو، تسلیحات سنگین و تجهیزات نظامی در این پایگاه فرود آمده و بالگردهای رزمی نیز بر فراز منطقه به پرواز درآمدهاند. این پایگاه از مراکز اصلی حضور آمریکا در شمالشرق سوریه به شمار میرود.
همزمان در استان حلب، منابع محلی از ورود کاروانهای نظامی و کامیونهای ترکیه به فرودگاه نظامی کویرس در شرق حلب خبر دادند. این تحرکات با بسته شدن بزرگراه حلب – رقه و جادههای منتهی به شهر دیرحافر همراه بوده و پستهای بازرسی در ورودیهای اصلی منطقه مستقر شدهاند.
منابع محلی همچنین از تداوم درگیریها در جبهههای شرق حلب خبر میدهند. روز ۲۴ سپتامبر یک عضو ارتش ملی در محور دیرحافر بر اثر تیراندازی تکتیراندازان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) کشته شد و صبح امروز نیز یک عضو دیگر این گروه در همان محور جان خود را از دست داد. تبادل آتش پراکنده میان دو طرف در روزهای اخیر منجر به کشته و زخمی شدن نیروها شده است.
بر اساس این گزارشها، همزمانی تقویت پایگاههای آمریکا در شمالشرق و استقرار سنگین ترکیه در شرق حلب، بیانگر افزایش سطح تنشهای نظامی و امنیتی در این مناطق ارزیابی میشود.
همچنین در 24 ساعت گذشته جنگجویان داعشی سه حمله به نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها انجام دادند که به کشته شدن حداقل 5 تن منجر شده است.
