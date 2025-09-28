به گزارش کردپرس، طهماسب نجفی در کارگروه اجرای طرح انتقال پساب کرمانشاه به صنایع آب بر شرق استان که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت تامین آب مورد نیاز صنایع آب بر از منابع جایگزین مانند پساب به شکل ویژه تاکید شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا در برنامه هفتم پیشرفت یک مجموعه تکالیف قانونی و لازم الاجرا برای وزارت نیرو، وزارت صمت و در وزارت های مرتبط در نظر گرفته شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: دشت‌های شرق استان به لحاظ منابع آبی در شرایط نسبتا بحرانی قرار دارند و متاسفانه بسیاری از صنایع آب بر هم در این حوزه جانمایی شده اند. با توجه به تأکیدات استاندار محترم، عملیاتی کردن طرح انتقال پساب کلانشهر کرمانشاه برای تامین آب پایدار صنایع آب بر در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: کلانشهر کرمانشاه در سال ۲۱ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده دارد که یک منبع مطمئن و دائمی برای تامین آب مورد نیاز سه مجموعه صنعتی آب بر در شرق استان است و به همین منظور یک کنسرسیوم با مشارکت نیروگاه بیستون، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی پلیمر تشکیل شده است.

نجفی عنوان کرد: مطالعات مکان یابی مسیر خط انتقال پساب کلان شهر کرمانشاه به صنایع عضو کنسرسیوم توسط مشاور به اتمام رسیده و مسیر انتخابی از میان گزینه های معرفی شده به زودی نهایی می شود.

وی ادامه داد: پس از تعیین مسیر خط انتقال، فاز اصلی مطالعات اجرای طرح توسط مشاور انجام می شود و با تعیین مشاور پروژه وارد فاز عملیاتی می‌شود.