به گزارش خبرگزاری کردپرس، سهراب کمری اظهار کرد: عمده کالاهای صادراتی از مرز مهران شامل انواع محصولات پتروشیمی، تجهیزات نیروگاهی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و محصولات کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به آمار صادرات سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳، یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار انواع کالا به وزن سه میلیون و ۲۲۰ هزار تن از این مرز به عراق و سایر کشورها صادر شده بود.

مدیرکل گمرک ایلام همچنین درباره آمار تردد مسافر در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت، پنج میلیون و ۷۹۹ هزار و ۵۸۵ نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد افزایش داشته است.

کمری تصریح کرد: شهر مرزی مهران در استان ایلام با فاصله حدود ۲۳۰ کیلومتر از بغداد، نزدیک‌ترین گذرگاه رسمی ایران به پایتخت عراق و عتبات عالیات محسوب می‌شود و امروز به یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های صادراتی و تردد زائران بین دو کشور تبدیل شده است.

وی افزود: به طور متوسط روزانه کالای حدود ۴۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی و بازرگانی، پس از انجام تشریفات گمرکی، از این مرز به کشور عراق صادر می‌شود.