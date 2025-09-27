۴۶ زندانی تعزیرات حکومتی کردستان با عفو رهبر انقلاب آزاد شدند

به گزارش کرد پرس، به گفته حسین رحیمیان این افراد که به دلیل جرائم مرتبط با قاچاق کالا و ارز در زندان به سر می بردند، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند.

وی با اشاره به اهداف این اقدام، اظهار کرد: آزادی این زندانیان علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها، پیام روشنی از سیاست های اصلاحی و انسانی نظام قضائی کشور به همراه دارد و می تواند امید تازه ای در میان خانواده های زندانیان ایجاد کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: این تصمیم نشان دهنده جلوه ای از رأفت اسلامی و تأکید نظام جمهوری اسلامی بر بازگشت اجتماعی محکومان است؛ اقدامی که زمینه ساز بازگشت سالم این افراد به زندگی عادی و جامعه خواهد بود.

رحیمیان ادامه داد: این رویکرد در ادامه سیاست های انسانی و اصلاحی قوه قضائیه اتخاذ شده و بر اصول اسلامی و کرامت انسانی در روند قضائی کشور استوار است.