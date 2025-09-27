۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۷

۴۶ زندانی تعزیرات حکومتی کردستان با عفو رهبر انقلاب آزاد شدند

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از آزادی ۴۶ نفر از زندانیان این استان با عفو مقام معظم رهبری خبر داد.

به گزارش کرد پرس، به گفته حسین رحیمیان این افراد که به دلیل جرائم مرتبط با قاچاق کالا و ارز در زندان به سر می بردند، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند.

وی با اشاره به اهداف این اقدام، اظهار کرد: آزادی این زندانیان علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها، پیام روشنی از سیاست های اصلاحی و انسانی نظام قضائی کشور به همراه دارد و می تواند امید تازه ای در میان خانواده های زندانیان ایجاد کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: این تصمیم نشان دهنده جلوه ای از رأفت اسلامی و تأکید نظام جمهوری اسلامی بر بازگشت اجتماعی محکومان است؛ اقدامی که زمینه ساز بازگشت سالم این افراد به زندگی عادی و جامعه خواهد بود.

رحیمیان ادامه داد: این رویکرد در ادامه سیاست های انسانی و اصلاحی قوه قضائیه اتخاذ شده و بر اصول اسلامی و کرامت انسانی در روند قضائی کشور استوار است.

