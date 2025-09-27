۱۵ سال وعده، ۱۵ سال انتظار؛ بلاتکلیفی شهرک اصناف سنندج در هزارتوی بروکراسی

به گزارش کرد پرس، ۱۵ سال زمان کمی نیست؛ نسلی تازه از کسبه پا به بازار گذاشته و بسیاری از مغازه ها چند بار تغییر دست داده اند، اما وعده ای قدیمی همچنان بر زمین مانده است.

شهرک اصناف سنندج که قرار بود گره ای از مشکلات شهری و صنفی باز کند، به جای آنکه محلی برای ساماندهی مشاغل و رونق اقتصادی باشد، امروز به نماد بروکراسی فرسایشی و وعده های بی سرانجام تبدیل شده است؛ این گزارش روایتی است از بلاتکلیفی طولانی، حرف های ناگفته کسبه و مطالبه ای که همچنان بی پاسخ مانده است.

وعده هایی که هرگز عملی نشد

سال ها پیش، مسئولان استانی خبر از تخصیص ۴۸ هکتار زمین در حاشیه سنندج برای ایجاد شهرک اصناف دادند، زمین ها تعیین شد، معارضات رفع شد و اتاق اصناف بارها جلسات و مکاتبات رسمی انجام داد، اما به گفته شهاب ناصری، رئیس اتاق اصناف کردستان، پروژه حتی از مرحله واگذاری زمین هم عبور نکرده است.

او می گوید: این موضوع بیش از ۱۵ سال است پیگیری می شود، اما هنوز در پیچ وخم بروکراسی اداری گرفتار مانده است، در حالی که می توانست بسیاری از مشکلات صنفی و شهری سنندج را برطرف کند.

روایت کسبه؛ زندگی در میان مشکلات

برای درک بهتر ابعاد این تأخیر، سری به بازار قدیمی سنندج زدیم. در یکی از خیابان های شلوغ، آقای رحیمی، مکانیک قدیمی شهر، می گوید: مغازه من وسط محله مسکونی است، نه همسایه ها راضی اند، نه خودم راحت کار می کنم و اگر شهرک اصناف ساخته شود، هم ما راحت می شویم، هم مردم.

آقای احمدی، صاحب یک کارگاه نجاری، از زاویه دیگری به ماجرا نگاه می کند و می گوید: ۱۵ سال است فقط وعده می شنویم، اگر این شهرک ساخته می شد، من مجبور نبودم برای انبار چوب و دستگاه هایم هر روز چند جای مختلف بروم، این وضع برای ما هم هزینه زاست و هم وقت گیر.

پیامدهای بلاتکلیفی

کارشناسان شهری معتقدند تأخیر در اجرای این پروژه، پیامدهای متعددی برای شهر و کسبه داشته است که مهمترین آنها تداوم مشکلات ترافیکی و زیست محیطی به دلیل فعالیت صنوف مزاحم در بافت های متراکم، افزایش هزینه ها و همچنین فرصت سوزی اقتصادی است.

در شرایطی که بسیاری از پروژه های توسعه ای استان کردستان نیمه تمام یا متوقف مانده اند، بلاتکلیفی شهرک اصناف نمادی از فرآیندهای فرسایشی اداری است.

ناصری می گوید: انتظار داریم استانداری، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی به موضوع ورود کنند؛ نباید پروژه ای با این سطح از اهمیت، قربانی کندی تصمیم گیری ها شود.

شهرک اصناف سنندج می توانست الگویی برای ساماندهی صنوف در سایر شهرهای کردستان باشد؛ اما امروز به پرونده ای پر از وعده های بی سرانجام تبدیل شده است و پرسش اصلی اینجاست که چه کسی پاسخگوی ۱۵ سال انتظار و فرصت سوزی خواهد بود؟