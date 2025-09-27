کشتی گیر کردستانی در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد قرار گرفت

سرویس کردستان - فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در راستای آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ دور جدید تمرینات تدارکاتی تیم ملی را با دعوت برترین نفرات کشور در دستور کار خود قرار داد.

از سوی پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در وزن ۹۲ کیلوگرم «محمدمبین عظیمی» کشتی گیر شایسته کردستانی دعوت شده و در این مرحله از اردوی تدارکاتی تمرینات خود را از چهارم تا ۱۴ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی در تهران پیگیری می کند.

محمدمبین عظیمی پرافتخارترین کشتی گیر آزادکار استان کردستان و اهل شهرستان سقز دارنده مدال طلای نوجوانان و جوانان جهان، کسب ۳ نشان طلای متوالی پیکارهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی و دارنده مدال برنز مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ است.

رقابت های کشتی آزاد رده سنی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ طی روزهای دوم تا پنجم آبان ماه سال جاری به میزبانی شهر نویساد در کشور صربستان برگزار خواهد شد.