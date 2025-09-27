۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۲

کردستانی ها بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می کنند

سرویس کردستان - طبق گفته مدیرعامل شرکت آبفا کردستان، میزان مصرف آب خانگی در کشور به ازای هر نفر ۱۶۲ لیتر بر ثانیه در شبانه روز است اما در این استان، حدود ۱۸۲ لیتر در ثانیه است.

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد گفت: مصرف آب به طور سالیانه در استان کردستان ۱۱۸ میلیون مترمکعب است که ۹۴ میلیون مترمکعب در شهرها و مابقی در روستاها مصرف می شود.

وی افزود: ۴۷ درصد منابع آبی از منابع زیرزمینی و ۵۳ درصد از منابع سطحی و سدها تأمین می شود و تقریبا مصرف معادل سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان اظهار کرد: در یک دوره خشکسالی پنج ساله به سر می بریم و امسال شدیدترین سال آن است؛ لذا همواره تأکید ما بر مدیریت مصرف توسط شهروندان بوده و درخواست داریم تا جای امکان از مصارف غیرضرور با توجه به وضعیت فعلی آبی کشور و استان پرهیز کنند.

فرهاد ادامه داد: کاهش زمان استحمام و بکارگیری سردوش های کاهنده مصرف و عدم باز گذاشتن آب در هنگام مسواک زدن می تواند از جمله راهکارهای ساده و در عین حال کاربردی مدیریت مصرف آب در میان خانواده ها باشد.

وی یادآور شد: تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز، رویکرد اصلی شرکت آبفا است و خوشبختانه در این زمینه گام های موثری برداشته شده است.

