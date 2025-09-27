کردستانی ها بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می کنند

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد گفت: مصرف آب به طور سالیانه در استان کردستان ۱۱۸ میلیون مترمکعب است که ۹۴ میلیون مترمکعب در شهرها و مابقی در روستاها مصرف می شود.

وی افزود: ۴۷ درصد منابع آبی از منابع زیرزمینی و ۵۳ درصد از منابع سطحی و سدها تأمین می شود و تقریبا مصرف معادل سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان اظهار کرد: در یک دوره خشکسالی پنج ساله به سر می بریم و امسال شدیدترین سال آن است؛ لذا همواره تأکید ما بر مدیریت مصرف توسط شهروندان بوده و درخواست داریم تا جای امکان از مصارف غیرضرور با توجه به وضعیت فعلی آبی کشور و استان پرهیز کنند.

فرهاد ادامه داد: کاهش زمان استحمام و بکارگیری سردوش های کاهنده مصرف و عدم باز گذاشتن آب در هنگام مسواک زدن می تواند از جمله راهکارهای ساده و در عین حال کاربردی مدیریت مصرف آب در میان خانواده ها باشد.

وی یادآور شد: تبدیل انشعاب غیرمجاز به مجاز، رویکرد اصلی شرکت آبفا است و خوشبختانه در این زمینه گام های موثری برداشته شده است.