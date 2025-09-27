فشار بر کردهای سوریه همزمان با حضور احمد شرع در سازمان ملل

به گزارش کردپرس،احمد الشرع رئیسجمهور موقت سوریه، روز ۲۴ سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تلاش این کشور برای بازسازی پس از سالها جنگ تأکید کرد. او گفت: «سوریه از کشوری که صادرکننده بحرانها بود، به یک فرصت تاریخی برای ایجاد ثبات، صلح و شکوفایی برای خود و کل منطقه تبدیل شده است.»
فشارها برای ادغام شرق سوریه
این سخنرانی در شرایطی ایراد شد که فشارها برای ادغام مناطق شرقی سوریه، تحت کنترل اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (AANES) و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، با دولت انتقالی در دمشق افزایش یافته است. آمریکا نیز نقش پررنگی در این روند دارد و پس از سفر دریاسالار «برد کوپر»، فرمانده سنتکام، به دمشق در ۱۲ سپتامبر، یک فرستاده ویژه به سوریه منصوب کرده است.
تداوم درگیریها میان SDF و دولت انتقالی
با وجود تلاشهای دیپلماتیک، درگیریها میان نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای امنیتی دولت انتقالی همچنان ادامه دارد.
- ۲۵ سپتامبر: خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد دو نیروی دولتی در درگیری نزدیک حلب کشته شدند. بهگفته شفقنیوز عراق، یک منبع نظامی SDF اعلام کرده بود که «نیروهای دولتی دو حمله پهپادی همزمان علیه مواضع SDF انجام دادند که به زخمی شدن سه نفر منجر شد.»
- ۲۰ سپتامبر: دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) از درگیریهای مسلحانه با استفاده از پهپاد و سلاح سنگین در حومه حلب خبر داد. در این درگیری، نیروهای ارتش سوریه به مواضع SDF در منطقه دیرحافر حمله کردند.
این چرخه خشونت در ماههای اخیر بهطور متناوب تکرار شده است، در حالیکه SDF همچنان با تهدید داعش نیز مواجه است. بهعنوان نمونه، در ۲۵ سپتامبر پنج تن از نیروهای SDF در حمله داعش در شرق سوریه کشته شدند.
دیدگاه آمریکا درباره ساختار آینده سوریه
«تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، ۲۵ سپتامبر در واشنگتن اعلام کرد سوریه باید تا پایان سال به سمت «یک دولت متمرکز که به فدراسیون تبدیل نشود» حرکت کند.
این اظهارات در تضاد با درخواستهای اداره خودگردان برای نظامی غیرمتمرکز است. باراک اما در گفتوگو با شبکه کردی روداو احتمال نوعی عدم تمرکز را نیز مطرح کرد و گفت: «چگونه میتوان دولتی متمرکز طراحی کرد که فدراسیون نشود و در عین حال به همه جناحها فرصت مشارکت دهد؟»
در همین حال، یک تحلیلگر روداو تأکید کرد که استقبال از سخنرانی الشرع در سازمان ملل میتواند به او قدرت بیشتری برای فشار بر کردهای شرق سوریه جهت ادغام با دولت بدهد.
مواضع کردها و مذاکرات با دمشق
یاسر السلیمان، سخنگوی هیئت مذاکرهکننده اداره خودگردان با دمشق، روز ۲۶ سپتامبر اعلام کرد فشارهای زیادی بر همه طرفها وجود دارد تا به توافقهایی منجر به راهحل برسند. او افزود: «ما در انتظار تعیین زمان از سوی دمشق برای آغاز گفتوگوها هستیم؛ چه در سطح غیرنظامی، نظامی، امنیتی یا حتی قانون اساسی. هنوز امیدواریم که این گفتوگوها به نتایج مثبت و ملموس منجر شود.»
روایت رسانهای متفاوت دمشق و کردها
در حالیکه رسانههای کردی تحولات مربوط به روابط آمریکا و دمشق را بهطور گسترده پوشش میدهند، رسانههای دولتی سوریه عمدتاً این تنشها را نادیده گرفتهاند.
- شبکه الاخباریه بیشتر بر مسائل خدماتی، از جمله شبکه برق در دیرالزور تمرکز کرده است.
- سانا نیز ۱۸ سپتامبر گزارش داد که وزیر فرهنگ سوریه به عفرین (منطقهای عمدتاً کردنشین در شمالغرب) سفر کرده و پیامی از «وحدت و همبستگی میان عربها و کردها» را به مردم این منطقه منتقل کرده است.
سخنرانی الشرع در سازمان ملل تلاش داشت تصویری از سوریه در مسیر بازسازی و آشتی ملی ارائه دهد. با این حال، درگیریهای مداوم با SDF، تهدید داعش، و اختلافات بر سر ساختار آینده حکومت نشان میدهد که روند ادغام شرق سوریه با دمشق هنوز با چالشهای جدی روبهرو است.
مجله لانگ وار ژورنال
