راهپیمایی با درخواست آزادی اوجالان، از دیاربکر تا آنکارا

به گزارش کردپرس، جنبش زنان آزاد (TJA) در نشستی خبری که در عمارت جمیل پاشا در آمد (دیاربکر) برگزار شد، از آغاز راهپیمایی خود با شعار «با امید به سوی آزادی» از آمَد به آنکارا خبر داد. در این نشست، مادران صلح، فعالان زن و همچنین رؤسا و اعضای دم پارتی شهرداران حضور داشتند.

متن بیانیه به دو زبان ارائه شد؛ نسخه کردی توسط بریتان گونش، نماینده ماردین از دم پارتی، و نسخه ترکی توسط عضو TJA، هولیا آلوکمن خوانده شد.

هولیا آلوکمن در سخنان خود تأکید کرد که هر گام این حرکت بر میراث دهه‌ها مبارزه استوار است و افزود: «امید برای ما چراغ راه و آزادی افق نهایی است. مسیری که در کنار هم طی می‌کنیم، پژواک عادلانه‌ترین خواسته‌ها خواهد بود. ما زنان در برابر سیاست‌های انکار و همگون‌سازی، به نشانه امید ملت کرد راهپیمایی می‌کنیم.»

او ادامه داد: «اوجالان همواره بر راه‌حل دموکراتیک مسئله کرد تأکید کرده و تنها طرف واقعی حل بحران است. ادامه نظام حصر در امرالی به معنای تحمیل بن‌بست است. آزادی اوجالان هم‌زمان آزادی زنان و ملت‌هاست و تحقق شرایط آزاد زیستن او، مسیر دموکراسی و صلح را هموار خواهد کرد.»

آلوکمن با اشاره به تصمیم‌های حقوقی مرتبط با «حق امید» گفت: «اجرای این اصل، روند صلح و آزادی را پیش خواهد برد. این حق نه‌تنها خواسته مردم کرد بلکه مطالبه مشترک همه جوامع چندقومیتی و چندفرهنگی خاورمیانه و ترکیه و حتی مردمان جهان است. تجربه‌های جهانی از آفریقای جنوبی تا ایرلند نشان می‌دهد که بدون آزادی طرف‌های اصلی هیچ روندی به صلح پایدار نینجامیده است.»

او همچنین تأکید کرد که چشم‌انداز و دیدگاه‌های جهانی اوجالان درباره زنان با جنبش بین‌المللی زنان پیوندی عمیق برقرار کرده است و افزود: «از همه زنان جهان می‌خواهیم با مبارزه زنان کرد در راه آزادی و صلح همبستگی نشان دهند و مبارزه مشترک را گسترش دهند.»

آلوکمن با بازگشت به نقش تاریخی زنان اظهار داشت: «زنان با پیدایش تمدن دولت‌محور در طول یک قرن قربانی جنگ، فقر و سرکوب بوده‌اند. اما با دیدگاه و مبارزه اوجالان، زنان مسیر آزادی را آغاز کردند و آزادی فردی خود را از آزادی جامعه جدا ندانستند.»

او افزود: «مردم کرد که بیش از یک سده زیر فشار سیاست‌های نابودی فرهنگی قرار گرفته، توانسته است با مقاومت موجودیت خود را حفظ کند و امروز به‌عنوان بخشی از جامعه دموکراتیک، خواهان تضمین حقوق خود در قانون اساسی، عدالت و برابری است. جامعه‌ای که در آن حقوق جمعی مردم کرد به رسمیت شناخته شود، اساس صلح اجتماعی خواهد بود.»

نشست با سر دادن شعارهای کُردی از سوی زنان حاضر به پایان رسید.