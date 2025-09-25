موضوع کردهای سوریه در دستور کار دیدار ترامپ و اردوغان

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حالی برای دیدار با دونالد ترامپ آماده می‌شود که مسئله کردهای سوریه و آینده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در صدر دستور کار دو طرف قرار دارد. آنکارا این نیروها را شاخه‌ای از پ‌ک‌ک می‌داند و واشنگتن نیز تحت فشار است تا حمایت خود از آنان را پایان دهد و راه را برای ادغامشان در ارتش سوریه باز کند.

همگرایی استراتژیک در سوریه

به نوشته میدل ایست آی، کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز ژئوپولیتیک ترکیه با سیاست دولت ترامپ در واگذاری مسئولیت به متحدان منطقه‌ای هم‌راستا است. این همگرایی بیش از هرجا در سوریه نمود یافته؛ جایی که ترامپ تحریم‌ها را لغو کرده و خروج نیروهای آمریکایی را دنبال می‌کند، در حالی که ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس جای آن را پر کرده‌اند.

اردوغان در سوریه با احمد شرع، رئیس‌جمهور این کشور، همکاری نزدیکی دارد. شرعدر جریان نشست‌های اخیر اندیشکده‌ها و همچنین اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک با استقبال چهره‌های بین‌المللی روبه‌رو شد. ترکیه نیز آموزش نیروهای امنیتی سوریه را آغاز کرده و سرمایه‌های عربی برای پرداخت حقوق و انرژی به کمک آن آمده است.

فشار آمریکا بر کردها

موضوع اصلی اختلاف میان آنکارا و واشنگتن همچنان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) است که تحت رهبری کردها قرار دارد. ترکیه این گروه را شاخه‌ای از پ‌ک‌ک می‌داند و ترامپ تلاش دارد به حمایت آمریکا از آنان پایان دهد.

ایالات متحده در حال فشار آوردن به قسد است تا از خودگردانی‌اش چشم بپوشد و در ارتش سوریه ادغام شود. با این حال، مقاومت کردها و نیز اتهامات مربوط به خشونت نیروهای وفادار به شرع علیه مسیحیان، علویان و دروزی‌ها، روند این ادغام را پیچیده‌تر کرده است.

همسویی واشنگتن و آنکارا

جیمز جفری، سفیر پیشین آمریکا و نماینده ویژه در امور سوریه، تأکید کرده است که «اختلاف بسیار اندکی میان آمریکا، ترکیه و دمشق در موضوع ادغام قسد وجود دارد و این روند باید هرچه سریع‌تر آغاز شود.»

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و از نزدیکان ترامپ، نیز پرچمدار سیاست‌های آنکارا در واشنگتن معرفی شده است. او در اظهارات عمومی بارها با لحنی مثبت از امپراتوری عثمانی یاد کرده است.

با این حال، به گفته گونول تول، مدیر برنامه ترکیه در مؤسسه خاورمیانه، «مواضع باراک در موضوع سوریه هرچند مشابه مواضع ترکیه است، اما در عمل آنکارا هنوز دستاورد ملموسی در موضوع قسد نداشته است.»