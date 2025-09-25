به گزارش کردپرس، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) به همراه ۱۷ سازمان بین‌المللی و داخلی فعال در حوزه آزادی مطبوعات، حقوق بشر و رسانه‌ها در بیانیه‌ای مشترک از دولت اقلیم کردستان خواستند روزنامه‌نگار شروان شروانی را «بی‌قید و شرط و فوری» آزاد کند.

در این بیانیه آمده است که شروانی به‌طور ناعادلانه و صرفاً به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خود و در نتیجه «آزار قضایی سیستماتیک» به زندان افتاده و هدف از آن خاموش کردن صدای مخالفان و روزنامه‌نگاری انتقادی است.

دادگاه کیفری اربیل در ۲۰ آگوست ۲۰۲۵، حکم چهار سال و پنج ماه زندان دیگر علیه او صادر کرد. این سومین محکومیت شروانی از سال ۲۰۲۱ تاکنون است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند همه این احکام «سیاسی» و در تقابل با گزارش‌های او درباره فساد و نقض حقوق بشر بوده است.

در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که شروانی در همه مراحل محاکمه از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی همچون دفاع عادلانه و دادرسی منصفانه محروم بوده و محاکمه‌های او «ناعادلانه، غیرشفاف و همراه با فضای رعب و تهدید» برگزار شده است.

این سازمان‌ها استفاده ابزاری از سیستم قضایی برای سرکوب روزنامه‌نگاران منتقد را تهدیدی جدی علیه استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر دانسته و از دولت اقلیم خواسته‌اند شروان را فوراً آزاد کرده و به آزار قضایی روزنامه‌نگاران پایان دهد.