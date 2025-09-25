به گزارش کردپرس، کتائب حزبالله عراق رسماً مسئولیت ربودن «الیزابت تسورکوف» را بر عهده گرفت.
KNN نوشت: کتائب حزبالله عراق پس از گذشت دو هفته از آزادی الیزابت تسورکوف، شهروند اسرائیلی – روسی در بیانیهای اعلام کرده است که وی توسط آنها ربوده شده و آزادی او توانست عراق را از یک حملهی احتمالی اسرائیل دور نگه دارد.
به گفتهی کتائب حزبالله، تسورکوف در عراق همراه با تعدادی از مزدوران فعالیت میکرده و مأموریت داشته است تا با ایجاد تفرقه و درگیری، جامعه شیعه را به جان هم بیندازد.
همچنین در بیانیه اشاره شده است که این زن با نیروهای مدنی و لیبرال موسوم به «تشرینیها» ارتباط داشته و آزادی او پس از اخذ اطلاعات امنیتی مهم از وی صورت گرفته است.
