به گزارش کردپرس، کتائب حزب‌الله عراق رسماً مسئولیت ربودن «الیزابت تسورکوف» را بر عهده گرفت.

KNN نوشت: کتائب حزب‌الله عراق پس از گذشت دو هفته از آزادی الیزابت تسورکوف، شهروند اسرائیلی – روسی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که وی توسط آنها ربوده شده و آزادی او توانست عراق را از یک حمله‌ی احتمالی اسرائیل دور نگه دارد.

به گفته‌ی کتائب حزب‌الله، تسورکوف در عراق همراه با تعدادی از مزدوران فعالیت می‌کرده و مأموریت داشته است تا با ایجاد تفرقه و درگیری، جامعه شیعه را به جان هم بیندازد.

همچنین در بیانیه اشاره شده است که این زن با نیروهای مدنی و لیبرال موسوم به «تشرینی‌ها» ارتباط داشته و آزادی او پس از اخذ اطلاعات امنیتی مهم از وی صورت گرفته است.