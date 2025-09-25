عدم حضور کردها در سفر الشرع به آمریکا

به گزارش کردپرس، سینم محمد، نماینده شورای دموکراتیک سوریه، شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه در آمریکا تصریح کرد: «هیأت اعزامی سوریه تنها بازتاب یک جریان سیاسی است و هیچ کرد یا صدای تشکل دیگری در آن حضور ندارد. این نشانه آشکار تداوم حذف و انحصارگرایی است، حتی در دوره‌ای که کشور در حال گذار سیاسی قرار دارد.»

او در مصاحبه با بخش انگلیسی وبسایت کردستان 24 ، با تأکید بر اینکه هیچ دیداری با احمد الشرع یا نمایندگان او در آمریکا نداشته، گفت: «گفت‌وگو تنها راه‌حل واقعی برای سوریه است. ما به دنبال ایجاد سوریه‌ای دموکراتیک، متکثر و غیرمتمرکز هستیم که همه جوامع ـ کردها، عرب‌ها، علوی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان ـ در آن مشارکت داشته باشند.»

نماینده شورای دموکراتیک سوریه همچنین خبر داد که در نشست‌های سازمان ملل با حضور وزرا و دیپلمات‌هایی از ژاپن، نروژ، سوئد، کانادا، فرانسه و آفریقای جنوبی شرکت خواهد کرد؛ نشست‌هایی که بر نقش زنان در صلح و امنیت تمرکز دارند.

او افزود که SDC بارها از ایالات متحده و سازمان ملل خواسته است تا بر لزوم حضور کردها در روند سیاسی سوریه فشار بیاورند، اما تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

هوشنگ درویش، نماینده شورای دموکراتیک سوریه در اقلیم کردستان عراق، نیز گفته است: «دمشق بر سراسر خاک سوریه حاکمیت کامل ندارد. دولت همچنان متمرکز در نهاد ریاست‌جمهوری است و کردها و دیگر اقلیت‌ها در ساختار رسمی جایی ندارند.»

به گفته او، توافق ۱۰ مارس میان مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، و احمد الشرع تحت تأثیر مداخلات ترکیه، روسیه و برخی کشورهای عربی تضعیف شد، در حالی که اسرائیل در جنوب سوریه نفوذی پنهان دارد.

درویش همچنین تناقض در سیاست های دمشق را برجسته کرد و گفت: «دولت از یک سو رهبران کرد را تروریست می‌خواند و از سوی دیگر در محافل بین‌المللی با آنان پشت یک میز می‌نشیند. در حالی که ۳۰ درصد خاک سوریه تحت اداره کردهاست و بیش از صد هزار رزمنده با یک چشم‌انداز سیاسی روشن حضور دارند. نادیده گرفتن این واقعیت ممکن نیست.»

سینم محمد و هوشنگ درویش در مواضع جداگانه تأکید کردند که بازگشت به حکومت تک‌حزبی یا تک‌هویتی در سوریه غیرقابل قبول است و جامعه کرد همچنان شریک اصلی در مبارزه با داعش و ضامن ثبات آینده کشور باقی خواهد ماند. سینم محمد در پایان گفت: «ما خواهان ایجاد سوریه‌ای مترقی و دموکراتیک هستیم که بر شمولیت بنا شود، نه حذف. گفت‌وگو باید مسیر اصلی حل بحران باقی بماند.»