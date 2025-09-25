بیش از پنجاه اثر به دبیرخانه دومین دوره جشنواره «خلات ادبی کُردی ایلام» رسید

به گزارش خبرگزاری کردپرس، دومین دوره خلات ادبی ایلام با استقبال خوب شاعران و نویسندگان از سراسر استان همراه بوده است. تاکنون ۵۰ اثر در قالبهای شعر و داستان ، پژوهش های ادبی و زبان شناسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای تازه، حمایت از نویسندگان جوان، و پاسداشت آثار فاخر زبان و فرهنگ بومی ایلام برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره خلات ادبی ایلام در مهرماه امسال برگزار خواهد شد و برگزیدگان در بخشهای مختلف معرفی و تقدیر میشوند.
نظر شما