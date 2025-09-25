۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

بیش از پنجاه اثر به دبیرخانه دومین دوره جشنواره «خلات ادبی کُردی ایلام» رسید

سرویس ایلام - دبیرخانه دومین دوره جشنواره خلات ادبی کُردی ایلام از دریافت بیش از ۵۰ اثر ادبی در بخش‌های مختلف این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، دومین دوره خلات ادبی ایلام با استقبال خوب شاعران و نویسندگان از سراسر استان همراه بوده است. تاکنون ۵۰ اثر در قالب‌های شعر و داستان ، پژوهش های ادبی و زبان شناسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای تازه، حمایت از نویسندگان جوان، و پاسداشت آثار فاخر  زبان و فرهنگ بومی ایلام برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره خلات ادبی ایلام در مهرماه امسال برگزار خواهد شد و برگزیدگان در بخش‌های مختلف معرفی و تقدیر می‌شوند.

