ثبت گونه گیاهی جدید به نام استاد دانشگاه کردستان

سرویس کردستان - یک گونه گیاهی جدید از خانواده چتریان (Apiaceae) برای نخستین بار در جهان در جنگل‌های بانه به سمت سردشت شناسایی و به پاس خدمات علمی زنده‌یاد دکتر هدایت غضنفری، استاد فقید دانشگاه کردستان، به نام وی ثبت شد.

به گزارش کرد پرس، گونه گیاهی تازه‌ای با نام Anisotaenia ghazanfarii توسط استاد حسین معروفی، دکتر آزاد رستگار و مهندس هیوا قادری کشف و نتایج آن در نشریه بین‌المللی Phytotaxa منتشر شده است. پژوهشگران این گونه را در جنگل‌های بانه به سمت سردشت شناسایی کرده‌اند.

نامگذاری این گونه به یاد و افتخار دکتر هدایت غضنفری (۱۳۴۷–۱۳۹۹)، استاد فقید گروه جنگلداری دانشگاه کردستان، انجام شده است.

زنده‌یاد غضنفری بیش از ۲ دهه از فعالیت علمی خود را صرف مدیریت و حفاظت جنگل‌های زاگرس و پایه‌گذاری نظام مدیریت مشارکتی در جنگل‌های زاگرس شمالی کرد و از چهره‌های اثرگذار این حوزه به شمار می‌رفت.

