ثبت گونه گیاهی جدید به نام استاد دانشگاه کردستان

به گزارش کرد پرس، گونه گیاهی تازه‌ای با نام Anisotaenia ghazanfarii توسط استاد حسین معروفی، دکتر آزاد رستگار و مهندس هیوا قادری کشف و نتایج آن در نشریه بین‌المللی Phytotaxa منتشر شده است. پژوهشگران این گونه را در جنگل‌های بانه به سمت سردشت شناسایی کرده‌اند.

نامگذاری این گونه به یاد و افتخار دکتر هدایت غضنفری (۱۳۴۷–۱۳۹۹)، استاد فقید گروه جنگلداری دانشگاه کردستان، انجام شده است.

زنده‌یاد غضنفری بیش از ۲ دهه از فعالیت علمی خود را صرف مدیریت و حفاظت جنگل‌های زاگرس و پایه‌گذاری نظام مدیریت مشارکتی در جنگل‌های زاگرس شمالی کرد و از چهره‌های اثرگذار این حوزه به شمار می‌رفت.