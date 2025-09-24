مکرون پس از دیدار با پزشکیان: توافق همچنان امکانپذیر است تنها چند ساعت مانده!

به گزارش کرد پرس، ماکرون در ابتدای این پست مدعی شد: «اول و مهمتر از همه، من درخواست خود را تکرار کردم؛ سیسیل کوهلر، ژاک پاری و لنارت مونترلو، گروگان‌های دولتی که به‌طور خودسرانه در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شده‌اند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نخواهد کرد.»

او سپس با اشاره به اسنپ‌بک و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گفت: «در مواجهه با عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، ما به همراه آلمان و بریتانیا تصمیم گرفته‌ایم که روند اسنپ‌بک را فعال کنیم و به ما اجازه می‌دهد تحریم‌ها را علیه ایران دوباره اعمال کنیم.»

امانوئل ماکرون افزود: «موضع ما روشن است؛ ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

رئیس‌جمهور فرانسه درخصوص دیدارش با رئیس‌جمهور پزشکیان گفت: «من خواسته‌های خود را که در مورد آنها مصالحه نخواهیم کرد، به رئیس‌جمهور ایران تکرار کردم و از جمله آنها می‌توان به دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، شفافیت در مورد ذخایر مواد غنی‌شده و از سرگیری فوری مذاکرات اشاره کرد.»

ماکرون در پایان نوشت: «توافق همچنان امکان‌پذیر است. فقط چند ساعت دیگر باقی مانده است. این به ایران بستگی دارد که شرایط مشروعی را که تعیین کرده‌ایم، برای امنیت منطقه و برای ثبات جهان رعایت کند.»