کانتون جزیره در بحران برق؛ ۹۰ درصد تولید برق منطقه از دست رفته است

به گزارش کردپرس، پس از آنکه حملات ارتش ترکیه ویرانیهای گستردهای در کانتون جزیره مناطق شمال و شرق سوریه برجای گذاشت و بیشتر تأسیسات انرژی را نابود کرد، نیروگاههای تولید و انتقال برق به طور کامل از کار افتادند و اکنون کانتون جزیره با کمبود ۹۰ درصدی برق مواجه است. اما دلایل اصلی تأخیر در بازسازی این تأسیسات چیست؟
به نوشته آژانس خبری هاوار، کانتون جزیره برای تولید برق خود متکی به گاز طبیعی و انرژی برقآبی است. اما به دلیل کمبود سوخت و تخریب زیرساختهای خدماتی در اثر حملات ارتش ترکیه، این منطقه تقریباً بدون برق مانده است.
در اواخر نوامبر ۲۰۲۳، حملات هوایی ترکیه علیه زیرساختهای خدماتی زندگی در شمال و شرق سوریه را به خطر انداخت و موجب قطع گسترده آب و برق برای میلیونها نفر شد. نیروگاههای آب و برق، پالایشگاههای نفتی و تنها ایستگاه گاز منطقه هدف بمباران قرار گرفتند.
منابع اصلی انرژی در شمال و شرق سوریه
برق در این منطقه عمدتاً از سه سد «فرات»، «تشرین» و «حریه» تأمین میشود. در کانتون جزیره نیز نیروگاه نفتی «جبسه» و نیروگاه برق «سویدیه» از منابع اصلی تولید برق هستند. همچنین تعدادی از چاههای نفت و گاز به نیروگاههای «رمیلان» و «سویدیه» برای تولید برق اختصاص دارند.
کاهش ۹۰ درصدی تولید برق
نیاز برق کانتون جزیره ۶۰۰ مگاوات است. اما تولید فعلی از سدها و نیروگاه جبسه تنها به ۶۰ مگاوات میرسد؛ یعنی فقط ۱۰ درصد نیاز منطقه را پوشش میدهد. به همین دلیل تنها ۶ تا ۸ درصد برق در اختیار خطوط خدماتی و مراکز استراتژیک قرار گرفته است.
در نیروگاه سویدیه ۷ توربین وجود داشت که ظرفیت روزانه آنها بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاوات بود. اما پس از حملات ترکیه در اواخر ۲۰۲۳ این نیروگاه بهطور کامل از مدار خارج شد.
بیش از دو میلیون نفر بدون آب، برق و گاز
این حملات به تأسیسات خدماتی، ایستگاههای آب و نانواییها باعث شد بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در شمال و شرق سوریه بدون برق بمانند. هزینه بازسازی این تأسیسات حیاتی بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برآورد شده است.
طبق آمار مدیریت خودگردان رمیلان، خسارتها به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. نیروگاهها به طور کامل از کار افتادهاند و تا زمانی که قطعات لازم از خارج وارد نشود، امکان بازسازی وجود ندارد.
تنها در نیروگاه ۶۶ کیلوولت سویدیه خسارتها به ۳٫۵ میلیون دلار و در ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت به ۲٫۵ میلیون دلار رسیده است. بیشترین خسارت اما به نیروگاه گازی و ۱۲ توربین آن وارد شده که به طور کامل نابود شدند.
