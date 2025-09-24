کانتون جزیره در بحران برق؛ ۹۰ درصد تولید برق منطقه از دست رفته است

به گزارش کردپرس، پس از آنکه حملات ارتش ترکیه ویرانی‌های گسترده‌ای در کانتون جزیره مناطق شمال و شرق سوریه برجای گذاشت و بیشتر تأسیسات انرژی را نابود کرد، نیروگاه‌های تولید و انتقال برق به طور کامل از کار افتادند و اکنون کانتون جزیره با کمبود ۹۰ درصدی برق مواجه است. اما دلایل اصلی تأخیر در بازسازی این تأسیسات چیست؟

به نوشته آژانس خبری هاوار، کانتون جزیره برای تولید برق خود متکی به گاز طبیعی و انرژی برق‌آبی است. اما به دلیل کمبود سوخت و تخریب زیرساخت‌های خدماتی در اثر حملات ارتش ترکیه، این منطقه تقریباً بدون برق مانده است.

در اواخر نوامبر ۲۰۲۳، حملات هوایی ترکیه علیه زیرساخت‌های خدماتی زندگی در شمال و شرق سوریه را به خطر انداخت و موجب قطع گسترده آب و برق برای میلیون‌ها نفر شد. نیروگاه‌های آب و برق، پالایشگاه‌های نفتی و تنها ایستگاه گاز منطقه هدف بمباران قرار گرفتند.

منابع اصلی انرژی در شمال و شرق سوریه

برق در این منطقه عمدتاً از سه سد «فرات»، «تشرین» و «حریه» تأمین می‌شود. در کانتون جزیره نیز نیروگاه نفتی «جبسه» و نیروگاه برق «سویدیه» از منابع اصلی تولید برق هستند. همچنین تعدادی از چاه‌های نفت و گاز به نیروگاه‌های «رمیلان» و «سویدیه» برای تولید برق اختصاص دارند.

کاهش ۹۰ درصدی تولید برق

نیاز برق کانتون جزیره ۶۰۰ مگاوات است. اما تولید فعلی از سدها و نیروگاه جبسه تنها به ۶۰ مگاوات می‌رسد؛ یعنی فقط ۱۰ درصد نیاز منطقه را پوشش می‌دهد. به همین دلیل تنها ۶ تا ۸ درصد برق در اختیار خطوط خدماتی و مراکز استراتژیک قرار گرفته است.

در نیروگاه سویدیه ۷ توربین وجود داشت که ظرفیت روزانه آنها بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاوات بود. اما پس از حملات ترکیه در اواخر ۲۰۲۳ این نیروگاه به‌طور کامل از مدار خارج شد.

بیش از دو میلیون نفر بدون آب، برق و گاز

این حملات به تأسیسات خدماتی، ایستگاه‌های آب و نانوایی‌ها باعث شد بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در شمال و شرق سوریه بدون برق بمانند. هزینه بازسازی این تأسیسات حیاتی بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برآورد شده است.

طبق آمار مدیریت خودگردان رمیلان، خسارت‌ها به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. نیروگاه‌ها به طور کامل از کار افتاده‌اند و تا زمانی که قطعات لازم از خارج وارد نشود، امکان بازسازی وجود ندارد.

تنها در نیروگاه ۶۶ کیلوولت سویدیه خسارت‌ها به ۳٫۵ میلیون دلار و در ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت به ۲٫۵ میلیون دلار رسیده است. بیشترین خسارت اما به نیروگاه گازی و ۱۲ توربین آن وارد شده که به طور کامل نابود شدند.

۱۲ توربین تولید برق نابود شدند

«اکرم سلیمان» رئیس اداره انرژی کانتون جزیره اعلام کرد که دو بخش استراتژیک بر اثر حملات ترکیه به طور کامل از بین رفته است. او گفت: «تمامی توربین‌های نیروگاه سویدیه نابود شده‌اند و ۱۲ توربین تولید برق با موشک هدف قرار گرفتند. همچنین نیروگاه‌های توزیع برق در قامشلو، دربسیه، تربسپی و عامودا آسیب دیده‌اند.»

بازسازی ۹۵ درصد نیروگاه‌های توزیع

با وجود نابودی بخش تولید، سلیمان اعلام کرد که تیم‌های فنی موفق شده‌اند ۹۵ درصد نیروگاه‌های توزیع را بازسازی کنند. تنها نیروگاه دربسیه هنوز به دلیل کمبود قطعات تکمیل نشده است.

موانع اصلی در مسیر بازسازی

به گفته سلیمان، بسته بودن مرزها و دشواری تأمین قطعات یدکی اصلی‌ترین موانع بازسازی هستند. او تأکید کرد که تعمیرات تاکنون تنها با تلاش‌های فردی و با استفاده از قطعات موجود در منطقه انجام شده است.

تأمین برق پس از نابودی نیروگاه‌ها

پس از ویرانی زیرساخت‌ها، اداره انرژی برای تأمین برق کانتون جزیره تنها به سد فرات متکی است. این سد روزانه ۱۲ ساعت با ظرفیت ۴۰ مگاوات برق تولید می‌کند.

برق به مراکز خدماتی حیاتی مانند ایستگاه‌های آب، نانوایی‌ها و بیمارستان‌ها اختصاص یافته و در مناطق روستایی و شهرهای کوچک روزانه فقط یک تا دو ساعت برق تأمین می‌شود. شهرهای بزرگ مانند قامشلو و حسکه اما به دلیل کمبود شدید برق، عملاً برق ندارند.

پروژه کنتورهای الکترونیکی؛ روزنه‌ای از امید

برای کاهش فشار بر شبکه برق، اداره انرژی پروژه‌ای برای نصب کنتورهای الکترونیکی آغاز کرده است. این پروژه مصرف برق را مدیریت می‌کند و هزینه هر کیلووات برق را یک سنت تعیین کرده است.

به گفته سلیمان، این پروژه ابتدا در عامودا اجرا شد و سپس در شهرهای دیگر گسترش یافت و اکنون در گرکه‌لکه و تل حمیس نیز در حال اجراست. او کمبود برق در قامشلو و حسکه را به دلیل نیاز بالای این شهرها و کاهش جریان آب فرات از سوی ترکیه دانست و تأکید کرد که همین موضوع تولید برق را به‌شدت محدود کرده است.