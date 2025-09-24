تحقق ۶۰ درصدی برنامه نهضت ملی مسکن در کردستان

به گزارش کرد پرس، امیرحسین جمشیدی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به ساماندهی بیش از ۲۲ هزار متقاضی این طرح در استان، گفت: سهمیه استان کردستان در قالب مسکن حمایتی ۳۶ هزار و ۷۸۱ واحد تعریف شده است که تاکنون بخشی از آن وارد مرحله اجرایی شده است.

وی افزود: با وجود مشکلات و موانع متعدد در مسیر اجرای طرح، از جمله محدودیت تأمین زمین در برخی شهرستان ها به ویژه مناطق غربی استان مانند مریوان به دلیل شرایط توپوگرافی، جنگلی و مرزی، توافقاتی با دستگاه های ذی ربط و مالکان اراضی انجام شده که زمینه اجرای پروژه ها را فراهم کرده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان، انبوه سازی ۴ هزار و ۷۵۰ واحد در شهرهای سقز و سنندج را از مهم ترین پروژه های در حال اجرا عنوان کرد و اظهار کرد: بخشی دیگر از تعهدات نیز از طریق واگذاری زمین به گروه های ساخت دنبال می شود.

جمشیدی کندی پیشرفت برخی پروژه ها را ناشی از مشکلات تأمین مالی دانست و ادامه داد: دو منبع اصلی برای تأمین مالی طرح شامل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است که به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات و کاهش اعتماد برخی متقاضیان، روند اجرای پروژه ها با کندی مواجه شده است.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبات اخیر شورای مسکن، سقف تسهیلات پروژه ها به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و این اقدام می تواند به تسریع در اجرای طرح ها کمک کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: امیدواریم با تکمیل مراحل حقوقی و تأمین مالی، پروژه های نهضت ملی مسکن در کردستان در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد و بخشی از نیاز اساسی مردم استان در حوزه مسکن مرتفع شود.