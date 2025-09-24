ورزشکاران کردستانی به المپیاد استعدادهای برتر اعزام می شوند

به گزارش کرد پرس، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان، روز چهارشنبه در سومین نشست هماهنگی این رویداد ملی، گفت: تمام امکانات، تجهیزات و زیرساخت های ورزشی استان برای آماده سازی ورزشکاران بسیج شده و هدف ما حضوری پرقدرت و موفق در این دوره از رقابت هاست.

فرزاد خاکی با تأکید بر لزوم انسجام و هم افزایی هیأت های ورزشی، افزود: برای مدال آوران این دوره جوایز نقدی ویژه ای در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب مدال آوران طلا ۲۰ میلیون تومان، نقره ۱۵ میلیون تومان و برنز ۱۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

وی از پیگیری های جدی برای واگذاری میزبانی مسابقات دوومیدانی آقایان به استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: تدارکات لازم در حال انجام است تا در صورت نهایی شدن، میزبان شایسته ای برای این رشته باشیم.

هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور نخبه ترین ورزشکاران رده های پایه استان ها از ۲۲ مهر تا ۵ آبان در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.