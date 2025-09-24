افزایش پروازهای فرودگاه سنندج به دو روز در هفته

به گزارش کرد پرس، مدیرکل فرودگاه های کردستان گفت: در حال حاضر پرواز سنندج – تهران تنها روزهای یکشنبه و توسط شرکت هواپیمایی قشم ایر انجام می شود و بر اساس برنامه موجود، ورود پرواز تهران به سنندج در این روز ساعت ۵:۳۰ صبح و بازگشت آن به تهران ساعت ۶:۳۰ صبح است.

سیدعلی اکبر کمالان افزود: با اضافه شدن روز سه شنبه به جدول پروازها، شرکت هواپیمایی پارس ایر نیز پروازهای خود را در این مسیر برقرار می کند و طبق این برنامه، پرواز از تهران به سنندج ساعت ۹:۳۰ صبح انجام شده و خروج از سنندج به مقصد تهران ساعت ۱۱:۱۵ صبح خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش پروازها برای توسعه ارتباطات هوایی استان، اظهار کرد: در صورت استقبال مردم، پیگیری خواهیم کرد تا تعداد پروازها در روزهای بیشتری از هفته برقرار شود.

مدیرکل فرودگاه های کردستان همچنین به وضعیت فرودگاه سقز اشاره کرد و ادامه داد: پروازهای این فرودگاه فعلاً متوقف شده اما تلاش ها برای ازسرگیری هرچه سریع تر آن ادامه دارد.