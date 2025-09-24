به گزارش کردپرس، مقالهای تحلیلی و انتقادی در نیویورک پست همزمان با سفر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به واشنگتن منتشر شد که دیدار او با دونالد ترامپ را بررسی کرده و هشدار داده است احتمال دارد جنگندههای پیشرفته F-35 در صورت تحویل به ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و متحدان آمریکا استفاده شوند.
به نوشته سینان جدی و ویلیام دوران، نویسندگان مقاله، فروش F-35 به ترکیه بر اساس قانون دفاع ملی آمریکا مصوب ۲۰۲۰ ممنوع است. دلیل این ممنوعیت، خرید سامانه پدافندی روسی اس-۴۰۰ توسط ترکیه است؛ سامانهای که برای شکار جنگندههای F-35 طراحی شده است. اردوغان پیشنهاد داده در ازای بازگشت به برنامه F-35، این سامانهها را به روسیه بازگرداند، اما مقاله این پیشنهاد را «حقه و فریب» توصیف کرده است.
نویسندگان همچنین رفتارهای نظامی و سیاست خارجی ترکیه را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند حمایت اردوغان از گروههای مسلح ، تهدید متحدان ناتو مانند یونان و قبرس، و حملات نظامی متعدد علیه شمال سوریه و نیروهای SDF از سال ۲۰۱۶ تاکنون دلیل مخالفت با فروش این نوع جنگنده پیشرفته به ترکیه است. آنها هشدار دادهاند که تحویل F-35 به ترکیه میتواند امنیت متحدان آمریکا در شرق مدیترانه و شمال سوریه را به خطر بیندازد.
مقاله در نهایت توصیه می کند که دادن این جنگنده پیشرفته به ترکیه، که با روسیه همکاری میکند و متحدان آمریکا را تهدید میکند، میتواند «خیانت به منافع ملی آمریکا» تلقی شود و تنها پاسخ منطقی رئیسجمهور آمریکا باید یک کلمه باشد: نه.
