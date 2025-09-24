انتقادات اوجالان متوجه کل سیاست ترکیه است، نه دم پارتی

به گزارش کردپرس، دفتر حقوقی عصر (وکلای عبدالله اوجالان) با انتشار بیانیه‌ای رسمی به تحریف‌هایی که پس از مصاحبه اخیر آنان در رسانه‌ها منتشر شده واکنش نشان داد. این دفتر تأکید کرد که برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها، اوجالان در اظهارات خود حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) را هدف نگرفته، بلکه از ناکامی سیاست در ترکیه برای یافتن راه‌حل به مسئله‌ای ۱۰۰ ساله انتقاد کرده است. وکلا هشدار دادند که جدا کردن سخنان اوجالان از بستر اصلی خود، نه به روند صلح و نه به ساخت جامعه‌ای دموکراتیک کمکی نخواهد کرد.

دفتر حقوقی عصر اعلام کرد:

«ما مشاهده کرده‌ایم که مصاحبه‌ای که به نمایندگی از دفتر ما انجام شده، توسط برخی رسانه‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تحریف و به‌گونه‌ای متفاوت منتشر شده است. ادعای اینکه آقای اوجالان، دم پارتی را به عنوان عرصه سیاست ورزی دانسته و انتقاداتش در این راستا بوده، بازتاب‌دهنده حقیقت نیست.

بی‌گمان همه جریان‌ها ممکن است مشمول انتقادهای آقای اوجالان شوند. با این حال، برخلاف آنچه تحریف شده است، در مصاحبه یادشده آقای اوجالان تأکید کرده است که در روند حل مسئله صدساله، نهاد سیاست به‌عنوان یک کل جدیت لازم را نشان نداده است. او سیاست را به دلیل آنکه به‌جای حل مشکلات، به کشمکش منافع تبدیل شده، مورد انتقاد قرار داده است.

این سخن، مربوط به کلیت سیاست ترکیه است و همان‌طور که بازتاب داده شده، ارتباطی با دم پارتی ندارد. خارج کردن بخش‌هایی از مصاحبه از بستر اصلی خود، بی‌شک نه به روند صلح و نه به ساخت جامعه‌ای دموکراتیک کمکی نخواهد کرد. انتظار اساسی ما این است که همه جریان‌ها با حساسیت و جدیت در این زمینه عمل کنند.»

گفتنی است، بیانیه دفتر حقوقی عصر پس از آن منتشر شد که مصاحبه‌ای از این دفتر، در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ در رسانه‌ها بازتاب یافت. در این مصاحبه اوجالان از ناکامی کلی سیاست ترکیه در حل مسئله کردها انتقاد کرده بود. اما به‌سرعت برخی رسانه‌ها و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که انتقادات اوجالان متوجه دم پارتی بوده است. همین تحریف‌ها سبب شد دفتر وکلا برای روشن شدن موضوع وارد عمل شود.

رسانه‌های مذکور جملاتی از متن مصاحبه را بریده و آن را طوری بازنشر دادند که انگار اوجالان دم پارتی را به‌عنوان میدان سیاسی اصلی کردها دیده و ناکامی‌های موجود را متوجه همین حزب می‌داند. در حالی که اوجالان هیچ‌جا نامی از دم پارتی نبرده بود. این بازنمایی نادرست هم در رسانه‌های داخلی ترکیه و هم در شبکه‌های اجتماعی باعث موجی از بحث و سوءبرداشت شد.