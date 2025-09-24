به گزارش کردپرس، منابع دیپلماتیک در پاریس روز سه‌شنبه تأیید کردند که هرچند تنش‌ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد، و گفتگو میان کردها و دمشق با حمایت برخی کانالها ادامه دارد، اما مذاکرات میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و مقامات موقت دمشق با پشتیبانی هماهنگ ایالات متحده و فرانسه نیز در حال انجام است.

به نوشته بخش انگلیسی شبکه روداو، منابع دیپلماتیک فرانسوی گفتند: «فرآیند گفت‌وگو میان دو طرف با پشتیبانی هماهنگ فرانسه و آمریکا در جریان است. ما در کنار شرکای آمریکایی خود، همواره در ارتباط با نمایندگان شمال‌شرقی سوریه (روژاوا) و مقامات انتقالی سوریه بوده و تلاش‌هایمان را برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها ادامه می‌دهیم.»

«قطیبای ادلبی» مدیر امور آمریکای وزارت خارجه سوریه، در اواخر ژوئیه ، در گفت‌وگویی اختصاصی تأیید کرده بود که به‌زودی نشستی میان دولت سوریه و SDF در پاریس برگزار خواهد شد تا گفت‌وگوها درباره ادغام نهایی نهادهای غیرنظامی و نظامی منطقه خودگردان کرد سوریه در ساختار دولت سوریه به سرانجام برسد.

این روند بر اساس توافقی است که ۱۰ مارس میان «احمد الشرع» رئیس‌جمهور موقت سوریه و «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF امضا شد. این توافق به ادغام نهادهای مدنی و نظامی شمال شرق سوریه از جمله نیروهای دموکراتیک سوریه در چارچوب دولت مرکزی دمشق می‌پردازد.

با این حال، اختلافات اساسی همچنان پابرجاست؛ در حالی که SDF خواستار پیوستن به ارتش سوریه به‌صورت یک بلوک متحد است، دمشق بر ادغام انفرادی نیروهای کرد در ارتش تأکید دارد.

گفتنی است، دولت سوریه در اوایل اوت، پس از آنکه شمال شرق سوریه میزبان کنفرانس وحدت گروه‌های اقلیت سوری با حضور بیش از ۴۰۰ نماینده شد، مذاکرات پاریس را لغو کرد. خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک مقام دولتی این نشست را مغایر سیاست «سوریه واحد» دانست و آن را ضربه‌ای به روند مذاکرات خواند.

با وجود این، منابع دیپلماتیک فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کردند: «کارهای مهمی تاکنون در هر دو سوی رود فرات انجام شده و امید داریم این تلاش‌ها به راه‌حلی متوازن و فراگیر که حقوق همه سوری‌ها را محترم بشمارد، منجر شود.»

بر اساس این گزارش، در سوریه دولت دمشق و متحدانش کنترل غرب رود فرات را در اختیار دارند، در حالی‌که SDF بخش‌های شرقی و منطقه موسوم به «روژاوا» را اداره می‌کند. نیروهای دموکراتیک سوریه که با حمایت آمریکا فعالیت می‌کنند، همچنان شریک اصلی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری واشنگتن محسوب می‌شوند.

منابع دیپلماتیک فرانسه همچنین تأکید کردند که «ادغام SDF در ارتش سوریه موضوعی کلیدی برای ثبات سوریه، منطقه و ادامه مبارزه با تروریسم است». آنها افزودند پاریس بر سرمایه‌گذاری در روند گذار مسالمت‌آمیز برای ساختن سوریه‌ای آزاد، متحد، مستقل، باثبات و فراگیر پایبند است.