اگر تا به حال برای خرید یک خودروی دستدوم اقدام کرده باشید، احتمالا با فرآیند طولانی، پر از ابهام و حتی خستهکننده آن مواجه شدهاید؛ از جستوجوی مدل مناسب در سایتهای آگهی گرفته تا بازدیدهای پیاپی، چانهزنیهای تمامنشدنی و نگرانی از وضعیت فنی یا مدارک خودرو. این تجربه مشترک بسیاری از خریداران است اما کمتر کسی به این فکر میکند که در سمت دیگر ماجرا، فروشندگان هم دقیقا با همین چالشها روبهرو هستند.
برای کسی که میخواهد ماشینش را بفروشد، زمان یک عامل کلیدیست: گاهی فروش خودرو پیشنیاز خرید خودروی جدید است، گاهی نیاز مالی فوری وجود دارد و گاهی هم صرفا نمیخواهد درگیر دردسرهای طولانی و مبهم فروش شود. اما فروش خودرو، بر خلاف تصور، همیشه سریع اتفاق نمیافتد.
در این مقاله بررسی میکنیم که فروش ماشین چقدر زمان میبرد، چه عواملی این زمان را کم یا زیاد میکنند و چطور میتوان با تصمیمهای درست، این مسیر را کوتاهتر و امنتر طی کرد.
چه خودروهایی سریعتر فروش میروند؟ جدول خوشفروشهای بازار
بازار فعلی خودرو در ایران، ترکیبی از خودروهای داخلی، وارداتی و انبوهی از ماشینهای مونتاژشده است. اگر قصد فروش خودرو دارید، پیش از هر اقدامی باید بدانید احتمال به فروش رفتن وسیله نقلیه شما چقدر است. در جدول زیر از خوشفروشترین ماشینهای ایران در هر بازه قیمتی را برای شما آوردهایم.
|
خودروهای اقتصادی
|
خودروهای میانرده
|
خودروهای لوکس
|
کوییک
|
تیگو 7 پرو
|
هیوندای سانتافه
|
تیبا
|
آریزو 5
|
هیوندای توسان
|
ساینا
|
آریزو 6 پرو
|
کیا اپتیما
|
پژو 206
|
جک s5
|
تویوتا کمری
|
پژو پارس
|
فیدلیتی
|
لکسوس NX
|
پژو 207
|
کی ام سی j7
|
BMW X4
اگر در لیست بالا قرار داشتید، به دلیل خریداران بیشتر، مسیر سادهتری برای فروش خودروی خود پیشرو خواهید داشت. اما اگر در لیست بالا قرار نداشتید، احتمالا کار برایتان کمی سختتر خواهد بود. اما نگران نباشید! اگر در ادامه با ما همراه باشید روشهای مختلف فروش خودرو را معرفی و مدتزمان احتمالی هر روش را بررسی میکنیم تا بهترین راه برای فروش ماشینتان را پیدا کنید.
فروش سنتی خودرو؛ روشی رایج اما بسیار زمانبر
زمانی که صحبت از خرید و فروش خودرو به میان میآید، اولین چیزی که به ذهن همه ما میرسد، روشهای سنتی و معمول است؛ فروش خودرو به نمایشگاهدارها و واسطهها یا حتی فروش به آشنایان و اطرافیان از معمولترین روشهای فروش خودرو است. تفاوتی ندارد کدام روش فروش سنتی را انتخاب میکنید؛ از لحظه شروع فرآیند فروش تا دریافت هزینه خودرو، باید پلههای زیر را طی کنید.
- قدم اول: مراجعه به نمایشگاه یا واسطه
برای پیداکردن سریعتر خریدار، ابتدا باید به یک واسطه یا نمایشگاه خرید و فروش خودرو مراجعه کنید. این کار ممکن است چندین روز از شما زمان بگیرد.
- قدم دوم: کارشناسی خودرو
در مرحله دوم وضعیت فنی، بدنه و مدارک خودرو توسط کارشناس بررسی میشود تا خریدار اعتماد بیشتری داشته باشد. این مرحله حدود یک الی دو ساعت زمان نیاز دارد و با توجه به کارشناسی در فضای باز، ممکن است با خطاهای مختلفی همراه باشد. البته پیداکردن کارشناس صادق و حرفهای هم کار چندان سادهای نیست. بنابراین ممکن است مجبور شوید زمان قابل توجهی هم برای این بخش صرف کنید.
- قدم سوم: تعیین قیمت
کارشناس خودرو بر اساس مدل، سال تولید، کارکرد و سلامت خودرو، قیمتی برای فروش آن تعیین میکند. مدت زمان تعیین قیمت در این مرحله سوم وابسته به کارشناس، ممکن است از چند ساعت تا یک روز متغیر باشد. در این مرحله از فروش خودرو، مشکلاتی مانند عدم تحلیل صحیح کارشناس از بازار و نداشتن دسترسی به اطلاعات بهروز، میتواند روند قیمتگذاری را با چالشها و اعداد غیر منصفانه رو به رو کند.
- قدم چهارم: مذاکره
خریدار و فروشنده وارد چانهزنی میشوند که ممکن است بارها تکرار شود و به نتیجه نرسد.
- قدم پنجم: معامله یا ضرر مالی!ً
اگر مراحل با دقت طی نشود، احتمال ضرر مالی یا سو استفاده از برخی واسطههای سودجو، بسیار زیاد است.
اگر معامله به درستی پیشبرود و بتوانید همه قدمها را با موفقیت بردارید، پس از عقد قرارداد نوبت انجام موارد حقوقی است. در این بخش باید قدمهای زیر را طی کنید:
- پرداخت مالیات نقل و انتقال
- تعویض پلاک خودرو
- دریافت برگ سبز
- پرداخت کسورات (مالیات، عوارض و خلافی)
- مراجعه به دفترخانه جهت ثبت معامله
همچنین در صورتی که خریدار در شهری خارج از شهر محل سکونت شما حضور داشته باشد، ممکن است برای تحویل خودرو نیازمند سفرکردن باشید. بنابراین کل پروسه فروش خودرو میتواند حدود یک الی چندهفته (بسته به شرایط معامله) از شما زمان بگیرد.
چه عواملی باعث طولانیترشدن فروش خودرو میشوند؟
همانطور که گفتیم، خود پروسه فروش خودرو نسبتا زمانبر است. با این حال اگر نکات زیر را رعایت نکنید، ممکن است ساعتها یا حتی روزها به این فرآیند اضافه شود.
- قیمتگذاری اشتباه یا غیرواقعی
- نداشتن گزارش کارشناسی فنی
- مشکلات سند و مدارک
- عدم آشنایی با فرآیند قانونی انتقال
- محدودبودن دایره خریداران
فروش خودرو به صورت اینترنتی؛ راهکار دوم فروش خودرو
آگهیکردن خودرو در سایتهای اینترنتی مثل دیوار، شیپور و سایر شرکتهای خرید و فروش خودرو روشی جدیدتر برای معامله خودرو است. این روش هم میتواند ریسکهای مختلفی مانند امنیت، هویت جعلی معاملهکنندگان و حتی طولانیترکردن زمان معامله را به همراه داشته باشد.
اگر در ادامه این مطلب همراه ما باشید، روش سومی را به شما معرفی میکنیم که با ترکیب فروش حضوری و اینترنتی، تجربهای دوستداشتنی و به یاد ماندنی از فروش خودرو را برای شما رقم میزند.
روش سوم: خودرو45؛ فروش قطعی خودرو با یکبار مراجعه به شعبه!
در حال حاضر یکی از مطمئنترین روشهای فروش خودرو در ایران، استفاده از خدمات شرکت خودرو۴۵ است. این سازمان به صورت تخصصی روی فروش سریع و آسان خودروهای کارکرده و دست دو تمرکز دارد و حدود هفتسال است که پرچمدار این دسته از معاملات در بازار خودروی کشور است.
چرا فروش خودرو توسط خودرو۴۵ انتخاب بهتری است؟
- سرعت بالا: فرآیند فروش به کمک سیستمهای هوشمند و ارتباط سریع با خریداران بلافاصله پس از ثبت سفارش
- امنیت: از بین بردن احتمال تقلب و ضرر با حذف واسطههای ناشناس و تایید هویت خریدار و فروشنده
- قیمت بهروز و لحظهای: ارائه پیشنهاد قطعی فروش بر اساس ارزیابی دادههای واقعی بازار پس از بررسی و کارشناسی دقیق
- سهولت در معامله: انجام تمامی فرآیندهای ثبت رزرو کارشناسی خودرو تا انتقال مدارک به صورت کاملا متمرکز و انجام تمامی موارد حقوقی نقل و انتقالات (پرداخت خلافی، فک پلاک و غیره) توسط خودرو۴۵
- سرعت نقدینگی بالا: واریز مبلغ حاصل از فروش خودرو در کمتر از 24 ساعت به حساب فروشنده
- کارشناسی کاملا حرفهای: وجود مواردی مانند اتاق نور، تجهیزات کارشناسی حرفهای و کارشناسان صادق و ماهر برای دریافت بهترین نتیجه
فروش خودرو با خودرو 45؛ هوشمندی در انتخاب، صرفهجویی در زمان
شرکت خودرو۴۵ با نزدیک به یک دهه فعالیت در زمینه فروش خودروهای کارکرده، یکی از خوشنامترین برندها در بازار خودروی ایران است. فرآیند فروش خودرو در خودرو۴۵ طوری طراحی شده که برای فروشنده، تجربهای بدون پیچیدگی و قابل اعتماد رقم بزند. هدف اصلی این پلتفرم، حذف مراحل زمانبر و مبهم فروش سنتی و جایگزینی آن با روندی ساده، سریع و شفاف است. بنابراین اگر به دنبال فروش فوری خودرو بدون ریسک و ضرر مالی هستید، پیشنهاد میکنیم مراحل فروش ماشین در خودرو۴۵ را در ادامه بخوانید.
مراحل فروش خودرو در خودرو۴۵
مراحل فروش خودرو در خودرو۴۵ نسبت به سایر روشها آسانتر و بدون شک سریعتر است. کافی است پنج قدم زیر را به کمک کارشناسان خودرو۴۵ بردارید تا خودروی شما به سرعت به فروش برسد.
- ثبت درخواست: ابتدا وارد وبسایت khodro45.com شده و اطلاعات مرتبط با خودروی خود (از قبیل سال تولید، رنگ، مدل و کارکرد) آن را وارد کنید.
- انتخاب شعبه: از میان 60 شعبه در 17 شهر از سراسر کشور، نزدیکترین شعبه به محل سکونتتان را انتخاب کرده و تاریخ و ساعت مد نظرتان را برای حضور در مرکز تعیین کنید.
- مراجعه به شعبه مد نظر و کارشناسی خودرو: در تاریخ مقرر، فروشنده با مراجعه به یکی از شعب خودرو۴۵، خودروی خود را برای بررسی ظاهری و فنی در ۱۴۵ نقطه تحویل کارشناس میدهد. این مرحله با ایمنی و دقت بالا انجام میشود و تمامی جزئیات در گزارش اختصاصی خودرو ثبت خواهد شد.
- فروش خودرو تنها با 1 بار مراجعه به شعبه: در مرحله بعد خودروی شما وارد مزایده آنلاین خریداران شده و در مدتزمان مشخص، پیشنهاد قطعی فروش دریافت خواهید کرد. تمامی این فرآیند بلافاصله بعد از کارشناسی خودرو بوده و کمترین زمان معطلی را برای فروشنده خواهد داشت.
- انجام موارد حقوقی: پس از مذاکرات نهایی و در صورت توافق شما با مبلغ پیشنهادی، نماینده خودرو۴۵ نسبت به انجام موارد حقوقی معامله شما، مانند عقد قرارداد و پرداخت هزینههای نقل و انتقال خودرو اقدام خواهد کرد. در نهایت مبلغ حاصل از فروش خودرو در کمتر از 24 ساعت به حساب شما واریز خواهد شد.
سوال پایانی؛ آیا برای فروش خودرو میتوانیم به خودرو۴۵ اعتماد کنم؟
پیدا کردن بهترین، سریعترین و البته امنترین روش فروش خودرو فرآیند سادهای نیست. معمولا مذاکرات طولانی و غیرشفاف در معاملات خودرویی، کار را برای طرفین معامله سختتر میکند. به نقل از روابط عمومی پلتفرم خودرو۴۵، برای رفع این دست از مشکلات، تمامی هزینههای نقل و انتقال خودروها توسط شرکت خودرو۴۵ پیگیری میشود و در پایان فرآیند مبلغ معامله بدون دردسر و در کمتر از 24 ساعت به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
بنابراین شما میتوانید بدون نگرانی از معاملهای آسان، امن و شفاف در خودرو۴۵ لذت ببرید. برای فروش فوری خودرو پیشنهاد میکنیم همین حالا وارد وبسایت خودرو 45 به آدرس khodro45.com شوید و مراحل ثبت رزرو را پیش ببرید. کارشناسان خودرو۴۵ با شماره تلفن 1485 آماده کمک به شما و راهنمایی در تمامی مراحل ثبت رزرو و پیگیری معامله هستند.
