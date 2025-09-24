به گزارش کردپرس، نشریه کانتر ورتکس گزارش داد بر اساس گزارش منابع محلی، روز ۲۰ سپتامبر درگیریهایی در روستای ام تینه در منطقه دیر حافر استان حلب سوریه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و واحدهای همسو با دولت دمشق رخ داد که دستکم هفت غیرنظامی جان باختند. بر اساس ارزیابی این نشریه، درگیریها بعد از اولتیماتوم احمد الشرع به کردها در حال گسترش است.
نیروهای SDF اعلام کردند این درگیریها با حمله یک پهپاد به روستا آغاز شد و سپس با گلولهباران توپخانه ادامه یافت که موجب تخریب خانههای مسکونی شد. در این بیانیه، مسئولیت حمله متوجه نیروهای وفادار به ترکیه دانسته شد؛ نیروهایی که به باور SDF احتمالاً از اعضای «ارتش ملی سوریه» بودند؛ گروهی که ظاهراً هنوز بهطور کامل در ارتش جدید سوریه ادغام نشده است.
اداره خودگردان شمال و شرق سوریه نیز این حمله را یک «اقدام هولناک» توصیف و محکوم کرد و افزود: «چنین اقدامات نشان میدهد برخی طرفها در مسیر ساختن سوریهای نوین بر پایه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی جدی نیستند.»
این درگیریها سه روز پس از آن رخ داد که احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، هشدار داد در صورت عدم ادغام SDF در نیروهای مسلح سوریه، احتمال مداخله نظامی ترکیه وجود دارد. الشرع در گفتوگویی که در روزنامه ترکیهای ملیت پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، منتشر شد، ادعا کرد که خواستههای SDF برای خودمختاری منطقهای «پوششی برای جاهطلبیهای تجزیهطلبانه» است. او همچنین تأکید کرد که ادامه مسلح بودن SDF با وجود فراخوان عبدالله اوجالان برای انحلال پ.ک.ک، تهدیدی علیه امنیت ترکیه محسوب میشود و هشدار داد که صبر آنکارا «شاید تا پایان سال به سر آید.»
الشرع همچنین در اشاره به دیدار ماه مارس خود با ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده SDF، گفت: «به او گفتم اگر برای مطالبه حقوق کردها آمدهای، نیازی نیست. اصل من این است که کردها شهروندان برابر سوری هستند و من بیش از تو نگران حقوق آنها هستم.»
در مقابل، مظلوم عبدی در نشست شورای نظامی SDF بار دیگر بر تعهد به توافق ۱۰ مارس تأکید کرد و از همه طرفها خواست آتشبس شکننده در شمالشرق سوریه را حفظ کنند. او گفت: «راهحل سیاسی بهترین گزینه برای حفظ ثبات سوریه و رفاه شهروندان آن است.»
در همان روز هشدار الشرع، هزاران نفر در شهر قامشلو که تحت کنترل SDF است، در حمایت از اداره خودگردان شمالشرق سوریه و مطالبه الگوی «غیرمتمرکز» برای آینده سوریه دست به تظاهرات زدند. یکی از بنرهای برجسته این تجمع نوشته بود: «نیروهای دموکراتیک سوریه اراده مردماند.»
این تظاهرات در واکنش به اقدامات وزارت دادگستری سوریه در شهر عفرین تحت کنترل ارتش آزاد وابسته به ترکیه برگزار شد که در آن قضات کُرد کنار گذاشته شده و با عربها جایگزین شدند. فعالان کُرد این اقدام را سیاست «عربسازی» و مقدمهای برای تضعیف یا حذف کامل اداره خودگردان در روژاوا توصیف کردند.
منطقه دیر حافر، که درگیریهای اخیر در آن روی داد، بخشی از کانتون طبقا در چارچوب ساختار اداره خودگردان کردی است که پس از سقوط عفرین به دست نیروهای تحت حمایت ترکیه در سال ۲۰۱۸ سازماندهی شد. مذاکرات برنامهریزیشده میان نهادهای کرد سوریه و دولت دمشق در پاریس نیز در میانه اوت لغو شد؛ چراکه دولت مرکزی از گفتوگو انصراف داد. دمشق به برگزاری کنفرانس ۸ اوت در شهر حسکه توسط SDF اشاره کرد و آن را «ضربهای جدی» به روند مذاکرات و «نقض آشکار» توافق ۱۰ مارس دانست. این کنفرانس با عنوان «یکپارچهسازی موضع تشکل های شمال و شرق سوریه» به همبستگی کردها و دیگر اقلیتهای شمالشرق سوریه اختصاص داشت.
بیانیه دولت انتقالی «گروههای تندرو کُرد» در SDF را متهم کرد که تحت هدایت رهبری پکک در کوههای قندیل عراق، به دنبال «تغییر سیستماتیک جمعیتی علیه اعراب سوری» هستند.
در همین حال، ترکیه طی ماههای اخیر بارها مناطق تحت کنترل SDF در شمالشرق سوریه را بمباران کرده است و بیم آن میرود که تنشهای قومی میان کردها و اعراب به درگیری گستردهتری تبدیل شود.
