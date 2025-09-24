دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری کردستان به ۷۳۰ نفر خدمات داد

به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی با اشاره به فعالیت ۱۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در حوزه های قضایی استان، گفت: این دفاتر به صورت روزانه و از طریق مراجعات حضوری و تماس های تلفنی، خدمات مشاوره ای و حمایتی در زمینه دعاوی خانواده، مسائل مربوط به زنان و کودکان را ارائه می دهند.

وی با تشریح بخشی از خدمات این دفاتر، افزود: از جمله اقدامات انجام شده می توان به مشاوره های روانشناسی و خانواده، تشکیل پرونده شخصیت، معرفی مددجویان به اورژانس اجتماعی، حضور مددکاران در دادگاه های خانواده و اطفال به عنوان مشاور، بررسی اختلافات زوجین، پیگیری امور حسبی مراجعان و همچنین ارائه مشاوره به زنان و افراد زیر ۱۸ سال زندانی اشاره کرد و همچنین در برخی پرونده ها، مجازات های جایگزین حبس برای زنان، کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان اظهار کرد: این دفاتر برای حل مسائل مراجعان ارتباط مستمر با دستگاه ها و نهادهای حمایتی دارند؛ از جمله همکاری با فرمانداری ها برای پیگیری یارانه، کانون وکلا برای معرفی وکیل معاضدتی، کمیته امداد و بهزیستی برای تحت پوشش قرار دادن افراد، نهادهای خیریه برای ارائه مساعدت مالی و اسکان موقت و همچنین مراکز مشاوره روانشناسی و روانپزشکی.

اسدی ادامه داد: به منظور ارتقای کیفیت خدمات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به طور مستمر نظارت و پایش دفاتر را در دستور کار دارد. در همین راستا طی شش ماهه نخست امسال، بازدیدهای میدانی از دفاتر شهرستان های بیجار، دهگلان، دیواندره، قروه و کامیاران انجام گرفته است.