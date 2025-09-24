بیجار در مسیر تبدیل شدن به قطب نوظهور قطعه سازی کشور

به گزارش کرد پرس، صبح نخستین روز پاییز، گروهی از خبرنگاران کردستان به دعوت شرکت شهرک های صنعتی استان، عازم بیجار شدند تا از نزدیک با ظرفیت ها و چالش های این منطقه صنعتی آشنا شوند. مقصد، شهرک صنعتی بیجار یک بود؛ مجموعه ای ۳۰ هکتاری که از اوایل دهه ۸۰ با حضور نخستین واحدهای قطعه سازی خودرو، مسیر تخصصی سازی خود را آغاز کرد.

امروز بیش از ۷۰ قرارداد در این شهرک به بهره برداری رسیده و بخش قابل توجهی از آن ها در حوزه قطعه سازی خودرو فعالیت می کنند؛ روندی که بیجار را به سمت تبدیل شدن به «قطب نوظهور قطعه سازی کشور» سوق داده است.

وایرشمعی که سهم بازار را گرفت

نخستین ایستگاه خبرنگاران در این سفر، شرکت پایاروجای پیشتاز گروس بود؛ واحدی که از سال ۱۳۹۹ با تولید وایر شمع خودرو ۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرد و امروز بیش از ۷۰ درصد بازار داخلی این قطعه را در اختیار دارد.

مهران شاهمرادی، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به همکاری با شرکت هایی نظیر ایران خودرو، سایپا یدک و مگاموتور، گفت: اکنون تمام انواع وایر شمع خودروهای داخلی و خارجی را تولید می کنیم و روزانه بیش از چهار هزار دست محصول روانه بازار می شود.

این مجموعه در سال های اخیر موفق به دریافت استانداردهای بین المللی و معرفی به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور نیز شده و با بیش از ۴۰ نیروی مستقیم و ده ها شغل غیرمستقیم، نقشی مهم در اشتغال بیجار ایفا می کند.

شاهمرادی همچنین از پروژه های آینده این واحد خبر داد: با توجه به پیش بینی حذف وایرشمع از خودروهای آینده، تولید سیم لاکی، دسته سیم و پک های باتری را در دستور کار داریم.

نیم میلیون قطعه در ماه

ایستگاه دوم خبرنگاران، شرکت کابل کنترل سپهر بود؛ مجموعه ای باسابقه که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز با بیش از ۲۵۰ نیروی مستقیم، ماهانه حدود ۲۵۰ هزار قطعه تولید می کند.

محمدرضا مایلی، مدیرعامل شرکت با اشاره به تنوع محصولات گفت: ۳۰۰ نوع کابل برای خودروهای سبک، سنگین و کشاورزی تولید می کنیم و قصد داریم ظرفیت سالانه را به ۶ میلیون قطعه برسانیم.

وی یکی از چالش های اصلی را معوقات خودروسازان دانست و افزود: تنها از یک خودروساز ۴۵ میلیارد تومان طلبکاریم. این شرایط در حالی است که مواد اولیه نقدی خریداری می شود و بیمه کوچک ترین تأخیری را نمی پذیرد؛ روندی که می تواند واحدهای کوچک تر را به تعطیلی بکشاند.

مایلی همچنین از آغاز مذاکرات صادراتی، خبر داد: از میان ۱۲ نمونه قطعه ای که به روسیه ارسال کردیم، یکی تأیید نهایی گرفته و در صورت امضای قرارداد، صادرات انبوه آغاز خواهد شد.

ظرفیت ها و چالش ها

در ادامه این سفر صنعتی، فرماندار بیجار، کاظم کاظمی، با تأکید بر جایگاه ویژه شهرستان، گفت: بیجار امروز به یکی از مراکز مهم قطعه سازی خودرو در استان تبدیل شده است. اما نبود زنجیره ارزش در حوزه صنعت و معدن همچنان یک چالش جدی است و باید از ظرفیت های معدنی و صنعتی شهرستان برای توسعه صنایع پایین دستی استفاده شود.

از سوی دیگر، زمین های راکد صنعتی نیز معضلی جدی محسوب می شود. حمیدرضا امانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان، در این باره گفت: در گذشته بازپس گیری اراضی رها شده پنج سال زمان می برد اما اکنون با تشکیل کمیته سه جانبه این روند کوتاه تر شده است. همچنین شهرک صنعتی بیجار دو در نزدیکی کارخانه سیمان مکان یابی شده و به واحدهای مرتبط با این صنعت اختصاص خواهد یافت.

بیجار؛ آینده صنعتی کردستان

سیاست تخصصی سازی شهرک های صنعتی در استان، بیجار را به عنوان قطب قطعه سازی خودرو و بانه را به عنوان قطب تولید لوازم خانگی معرفی کرده است. به گفته امانی، کردستان امروز بیش از ۹۰۰ واحد صنعتی فعال دارد که ۱۳ هزار شغل ایجاد کرده اند و بازگشت ۳۰ واحد راکد به چرخه تولید در سال گذشته نویدبخش آینده ای روشن است.

بیجار نشان داده است که حتی در مناطق کمتر برخوردار نیز می توان با بهره گیری از ظرفیت های محلی و حمایت های هدفمند، مسیر توسعه صنعتی را طی کرد. امروز صدای ماشین آلات در شهرک صنعتی بیجار، نویدبخش آینده ای است که در آن این شهرستان می تواند به یکی از قطب های صنعتی غرب کشور تبدیل شود.