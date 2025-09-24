صدور ۱۰ مجازات جایگزین حبس در انزل ارومیه

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اعلام این خبر بیان کرد: در ادامه اهتمام قضات استان به استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در امور عام المنفعه خادم عرب باغی رئیس حوزه قضایی بخش انزل که یکی از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس است در سال جاری تاکنون ۱۰ مجازات جایگزین حبس در بخش‌های های مختلف عام المنفعه صادر کرده است.

او افزود: این احکام شامل تهیه پوشاک بزرگسالان و ارائه به کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش انزل، تهیه لوازم التحریز و تجهیزات و وسایل آموزشی و اداری و تجهیز امکانات رفاهی برای یک دبیرستان و یک دبستان، تهیه دوربین‌های هوشمند جهت پایش تصویری و پلاک خوان، خرید کتاب یا تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی جهت استفاده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، تهیه صندلی و نیمکت‌های شهری قوشچی، تهیه لوازم التحریر و آموزشی و سایر اقلام مشابه با نظر کمیته امداد برای کودکان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) می شود.