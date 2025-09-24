به گزارش کردپرس، در اقلیم کردستان به طور میانگین هر معلم مسئولیت آموزش ۱۲ دانش‌آموز را بر عهده دارد.

براساس آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش اقلیم:

شمار معلمان دولتی: ۱۴۸ هزار نفر

شمار دانش‌آموزان دولتی: یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر