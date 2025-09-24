به گزارش کردپرس، در اقلیم کردستان به طور میانگین هر معلم مسئولیت آموزش ۱۲ دانشآموز را بر عهده دارد.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت آموزش و پرورش اقلیم کردستان اعلام کرد که به طور میانگین هر معلم در مدارس دولتی مسئول آموزش ۱۲ دانشآموز است.
به گزارش کردپرس، در اقلیم کردستان به طور میانگین هر معلم مسئولیت آموزش ۱۲ دانشآموز را بر عهده دارد.
براساس آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش اقلیم:
شمار معلمان دولتی: ۱۴۸ هزار نفر
شمار دانشآموزان دولتی: یکمیلیون و ۸۰۰ هزار نفر
